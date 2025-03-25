https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/fetonun-finans-sorumlularindan-akin-ipeke-ait-iki-kosk-yeniden-satisa-cikti-acik-artirma-950-1094834822.html

FETÖ'nün finans sorumlularından Akın İpek'e ait iki köşk yeniden satışa çıktı: Açık artırma 950 milyondan başlayacak

FETÖ'nün finans sorumlularından Akın İpek'e ait iki köşk yeniden satışa çıktı: Açık artırma 950 milyondan başlayacak

Sputnik Türkiye

FETÖ firarisi Akın İpek'e ait olan İstanbul Boğazı'nda el konulan iki köşk yeniden satışa çıkarılıyor. 6 Mayıs'ta açık artırma yoluyla yapılacak satışta... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T11:03+0300

2025-03-25T11:03+0300

2025-03-25T11:03+0300

ekonomi̇

akın i̇pek

i̇stanbul boğazı

koza-i̇pek holding

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

kamuyu aydınlatma platformu (kap)

fetö

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FETÖ'nün finans sorumlularından ve firari olan Akın İpek'e ait, İstanbul Boğazı'ndaki el konulan iki köşk yeniden satışa çıkarıldı. Beyaz Köşk ve Kahverengi Köşk, geçen yıl 750 milyon lira bedelle satışa sunulmuştu. Bu yıl ise açık artırmada başlangıç fiyatı 950 milyon lira olarak belirlendi. Açık artırma, 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.İstanbul Boğazı'nın en pahalı köşkleri arasındaAkın İpek'e ait olan Koza-İpek Holding'in tüm iştirakleri, darbe girişimin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçmişti. Akın İpek'in sahip olduğu gayrimenkuller arasında Beyaz Köşk ile Kahverengi Köşk de yer alıyordu.750 milyondan satışa çıkmıştıBebek semtinde bulunan bu iki köşk, geçen yıl 27 Haziran'da 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden açık artırmaya çıkarılmıştı. Ancak iki köşk için de alıcı çıkmamıştı.KAP'a satış için bildiri yapıldıKoza-İpek Holding'in sahip olduğu mal varlığı, Ağustos 2024'te ise Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) geçti. TVF'nin kontrolündek Koza-Altın İşltemleri AŞ'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama gönderildi ve Beyaz Köşk ile yanındaki Kahverengi Köşk'ün yeniden satılacağı belirtildi.Koza-İpek İşletmeleri'nin KAP'a gönderdiği açıklama şöyle:Beyaz Köşk, ikinci derece eski eser niteliğinde

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/feto-firarisi-akin-ipekin-bebekteki-yalisi-1-milyar-100-milyon-liraya-alicisini-buldu-1085329549.html

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akın i̇pek, i̇stanbul boğazı, koza-i̇pek holding, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), kamuyu aydınlatma platformu (kap), fetö