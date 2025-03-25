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FETÖ'nün finans sorumlularından Akın İpek'e ait iki köşk yeniden satışa çıktı: Açık artırma 950 milyondan başlayacak
FETÖ'nün finans sorumlularından Akın İpek'e ait iki köşk yeniden satışa çıktı: Açık artırma 950 milyondan başlayacak
Sputnik Türkiye
FETÖ firarisi Akın İpek'e ait olan İstanbul Boğazı'nda el konulan iki köşk yeniden satışa çıkarılıyor. 6 Mayıs'ta açık artırma yoluyla yapılacak satışta... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
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FETÖ'nün finans sorumlularından ve firari olan Akın İpek'e ait, İstanbul Boğazı'ndaki el konulan iki köşk yeniden satışa çıkarıldı. Beyaz Köşk ve Kahverengi Köşk, geçen yıl 750 milyon lira bedelle satışa sunulmuştu. Bu yıl ise açık artırmada başlangıç fiyatı 950 milyon lira olarak belirlendi. Açık artırma, 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.İstanbul Boğazı'nın en pahalı köşkleri arasındaAkın İpek'e ait olan Koza-İpek Holding'in tüm iştirakleri, darbe girişimin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçmişti. Akın İpek'in sahip olduğu gayrimenkuller arasında Beyaz Köşk ile Kahverengi Köşk de yer alıyordu.750 milyondan satışa çıkmıştıBebek semtinde bulunan bu iki köşk, geçen yıl 27 Haziran'da 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden açık artırmaya çıkarılmıştı. Ancak iki köşk için de alıcı çıkmamıştı.KAP'a satış için bildiri yapıldıKoza-İpek Holding'in sahip olduğu mal varlığı, Ağustos 2024'te ise Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) geçti. TVF'nin kontrolündek Koza-Altın İşltemleri AŞ'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama gönderildi ve Beyaz Köşk ile yanındaki Kahverengi Köşk'ün yeniden satılacağı belirtildi.Koza-İpek İşletmeleri'nin KAP'a gönderdiği açıklama şöyle:Beyaz Köşk, ikinci derece eski eser niteliğinde
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/feto-firarisi-akin-ipekin-bebekteki-yalisi-1-milyar-100-milyon-liraya-alicisini-buldu-1085329549.html
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akın i̇pek, i̇stanbul boğazı, koza-i̇pek holding, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), kamuyu aydınlatma platformu (kap), fetö
akın i̇pek, i̇stanbul boğazı, koza-i̇pek holding, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), kamuyu aydınlatma platformu (kap), fetö

FETÖ'nün finans sorumlularından Akın İpek'e ait iki köşk yeniden satışa çıktı: Açık artırma 950 milyondan başlayacak

11:03 25.03.2025
© İHAFETÖ firarisi Akın İpek'in Bebek'teki yalısı 1 milyar 100 milyon liraya alıcısını buldu
FETÖ firarisi Akın İpek'in Bebek'teki yalısı 1 milyar 100 milyon liraya alıcısını buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© İHA
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FETÖ firarisi Akın İpek'e ait olan İstanbul Boğazı'nda el konulan iki köşk yeniden satışa çıkarılıyor. 6 Mayıs'ta açık artırma yoluyla yapılacak satışta başlangıç fiyatı 950 milyon olarak belirlendi.
FETÖ'nün finans sorumlularından ve firari olan Akın İpek'e ait, İstanbul Boğazı'ndaki el konulan iki köşk yeniden satışa çıkarıldı. Beyaz Köşk ve Kahverengi Köşk, geçen yıl 750 milyon lira bedelle satışa sunulmuştu. Bu yıl ise açık artırmada başlangıç fiyatı 950 milyon lira olarak belirlendi. Açık artırma, 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

İstanbul Boğazı'nın en pahalı köşkleri arasında

Akın İpek'e ait olan Koza-İpek Holding'in tüm iştirakleri, darbe girişimin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçmişti. Akın İpek'in sahip olduğu gayrimenkuller arasında Beyaz Köşk ile Kahverengi Köşk de yer alıyordu.

750 milyondan satışa çıkmıştı

Bebek semtinde bulunan bu iki köşk, geçen yıl 27 Haziran'da 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden açık artırmaya çıkarılmıştı. Ancak iki köşk için de alıcı çıkmamıştı.

KAP'a satış için bildiri yapıldı

Koza-İpek Holding'in sahip olduğu mal varlığı, Ağustos 2024'te ise Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) geçti. TVF'nin kontrolündek Koza-Altın İşltemleri AŞ'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama gönderildi ve Beyaz Köşk ile yanındaki Kahverengi Köşk'ün yeniden satılacağı belirtildi.
Koza-İpek İşletmeleri'nin KAP'a gönderdiği açıklama şöyle:
"Yönetim Kurulumuz, Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132 -133 parsel'de bulunan gayrimenkulümüzün satışının yapılması amacıyla; Muhammen bedel olan 950.000.000 TL+KDV'den az olmamak kaydıyla, gayrimenkul satış şartnamesi ile ihale düzenlenmesi ve ihale sürecini yönetmek üzere "İhale Komisyonu" kurulmasına, ihalenin 06.05.2025 tarih ve saat 14:00'de, şirketimiz adresi olan Uğur Mumcu mahallesi FSM Bulvarı N310 Yenimahalle Ankara adresinde, açık teklif - açık arttırma yoluyla yapılmasına, oy birliği ile karar vermiştir."

Beyaz Köşk, ikinci derece eski eser niteliğinde

KAP açıklamasında yer alan 1259 ada ve 132 parsel, 2 bin 700 metrekarelik bir tapu alanına sahip. 133'üncü parsel ise 391 metrekarelik bir tapu alanına sahip. Sözcü'de yer alan habere göre satışa konulan Beyaz Köşk, ikinci derece eski eser niteliğinde. İki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve teras olmak üzere toplamda 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanına ve 208 metrekare terasa sahip. Kahverengi Köşk ise zemin ve normal kattan oluşuyor ve brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanına sahip.

FETÖ firarisi Akın İpek'in Bebek'teki yalısı 1 milyar 100 milyon liraya alıcısını buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
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FETÖ firarisi Akın İpek'in Bebek'teki yalısı 1 milyar 100 milyon liraya alıcısını buldu
28 Haziran 2024, 16:36
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