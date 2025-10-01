https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/avustralyada-gunes-kremi-skandali-pahali-kremlerin-koruma-faktorleri-dusuk-cikti-1099822491.html
Avustralya’da güneş kremi skandalı: Pahalı kremlerin koruma faktörleri düşük çıktı
01.10.2025
Avustralya’da güneş kremi skandalı büyüyor. Tüketici hakları savunucularının yaptığı testlerde birçok popüler ve pahalı güneş kreminin vaat ettiği korumayı sağlayamadığı ortaya çıktı. SPF 50+ koruma sunduğunu iddia eden ünlü bir markanın ürünü, testlerde yalnızca SPF 4 seviyesinde çıktı. Ürün, ağustosta gönüllü olarak raflardan geri çağrıldı.21 ürün hakkında uyarı verildiSağlık otoritesi Therapeutic Goods Administration (TGA), aynı temel formülü kullanan 20’den fazla güneş kremi hakkında uyarı yayımladı. TGA, ismi açıklanan 21 üründen sekizinin tamamen geri çağrıldığını, on ürünün satışının durdurulduğunu, iki ürünün de hala incelendiğini duyurdu.Dünyanın en yüksek cilt kanseri oranına sahip ülke Avustralya, cilt kanseri oranında dünyada ilk sırada yer alıyor. Ülkede yaşayanların üçte ikisinin hayatlarının bir döneminde cilt kanseri nedeniyle operasyon geçirdiği tahmin ediliyor. Bu nedenle ülkede güneş kremi standartları dünyanın en sıkı regülasyonları arasında yer alıyor.
