Özel kreşin yüzme havuzunda boğulmuştu: Minik Berra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı
Özel kreşin yüzme havuzunda boğulmuştu: Minik Berra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı
Bursa'da gittiği özel kreşin yüzme havuzunda 4 yaşındaki Berra Dizi'nin boğularak ölmesiyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Küçük kızın ailesi... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
Bursa'da özel bir kreşe giden 4 yaşındaki Berra Dizi, okulun yüzme havuzunda hayatını kaybetmişti. Küçük kızın havuzda fenalaştığı ve kriz geçirdiği için hayatını kaybettiği iddia edilirken ailesi bütün bu iddiaları reddetti. Okul yönetiminin kendilerine 'çocuklarınızı kolluksuz gönderin' diyerek mesaj attığını söyleyen aile, "Çocuğumuz 4 kişinin gözleri önünde belli olmayan bir süre zarfında suda kalmış" diye konuştu. Bir hafta hastanede yaşam mücadelesi verdiSabah'ın haberine göre, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesinde faaliyet gösteren özel bir kreşe giden 4 yaşındaki Berra Dizi, 12 Ağustos günü okulun havuz etkinliği kapsamında yüzme havuzuna girmişti. İddiaya göre havuzda fenalaşan minik Berra, kaldırıldığı hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetmişti. Berra Dizi'nin ölümüyle ilgili aile, kızlarının fenalaşmasına neden olacak en küçük bir rahatsızlığının bulunmadığını, ve okul yönetiminin ailelere, "Bu hafta havuz etkinliğimizde çocuklarımızın yanına kolluk koymayın" şeklinde bilgilendirme mesajı attıklarını söyledi.4 kişinin gözü önünde boğulduKüçük kızın annesi Beyza Turan, kendilerine çocuğun havuzda nöbet geçirdiğini söylediklerini anlatarak, "Çocuğumuzun havuzda nöbet geçirdiğini söylediler. Oysa Berra'nın nöbet geçirecek bir rahatsızlığı ve nöbet geçmişi olmadı. Bunu telefonla okul yetkilisine söylediğimde telefon yüzüme kapandı" dedi. Baba İsmail Dizi ise, "Çocuğumuzun suda ne kadar bir sürede kaldığı beli bile değil. Okulun bize söylediği 30 saniye. Fakat biz doktorlarla konuştuğumuzda 2 ila 5 dakika arasında bir suda kalma süresinin olabileceğini söylediler. Çocuğumuzun suda kalma süresi şuan net belli değil. Okuldan mesaj attılar, çocuklarınızı bu hafta yüzme etkinliğine kolluksuz gönderin dediler. Ayrıca çocuğumuz 4 kişinin gözleri önünde belli olmayan bir süre zarfında suda kalmış" ifadelerini kullandı.
türki̇ye
bursa
i̇negöl
Özel kreşin yüzme havuzunda boğulmuştu: Minik Berra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı
