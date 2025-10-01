https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/1-ekim-uluslararasi-kahve-gunu-dunyanin-en-ilginc-kahveleri-1099828486.html
1 Ekim Uluslararası Kahve Günü: Dünyanın en ilginç kahveleri
1 Ekim Uluslararası Kahve Günü bugün dünya genelinde kutlandı. Kahve, birçok ülkede günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olurken, tüketim şekilleri de...
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/17/1073867867_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_38992fa7cf24f8fe4a6bf49c68c90931.jpg
Bugün kutlanan 1 Ekim Uluslararası Kahve Günü, dünyanın farklı kültürlerinde kahve tüketiminde ortaya çıkan sıra dışı yöntemleri bir kez daha gündeme taşıdı.Endonezya’da üretilen Kopi Luwak, misk kedisinin dışkısından elde edilen çekirdeklerle hazırlanıyor. Tayland’da ise filler aracılığıyla işlenen çekirdeklerden yapılan Black Ivory Coffee, dünyanın en pahalı kahveleri arasında gösteriliyor.Vietnam’da yaygın olarak tüketilen Egg Coffee yumurta sarısı, şeker ve sütle hazırlanırken, bazı bölgelerde kahveye şeker yerine tuz ekleniyor. Uzmanlara göre bu sıra dışı yöntemler, kahve kültürünün dünya genelinde ne kadar çeşitlilik gösterdiğini ortaya koyuyor.
