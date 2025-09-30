Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/zaharova-abd-ile-yapilan-gorusmelerde-ukrayna-ihtilafinin-bariscil-cozumu-ele-alindi-1099806435.html
Zaharova: ABD ile yapılan görüşmeler Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümüne yönelik ortak kararlılığı ortaya koydu
Zaharova: ABD ile yapılan görüşmeler Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümüne yönelik ortak kararlılığı ortaya koydu
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ile son yüksek düzey temasların Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümüne yönelik karşılıklı kararlılığı... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T20:55+0300
2025-09-30T20:57+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
abd
donald trump
keith kellogg
ukrayna
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097122495_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_8dfc60dba013c7af933c9560d8cf2dc6.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasında yakın zamanda gerçekleşen üst düzey ve dışişleri bakanları seviyesindeki temasların, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesine yönelik ortak kararlılığı ortaya koyduğunu söyledi.Zaharova, “Taraflar, barışçıl bir çözüm aranması gerektiğini bir kez daha teyit etti ve elbette bu krizin temel nedenlerinin anlaşılmasının gerekliliği de vurgulandı, çünkü bu iki mesele birbiriyle bağlantılı” dedi.ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un, ‘Washington’ın Ukrayna’nın Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarına engel olmadığı’ yönündeki açıklamasını da değerlendiren Zaharova, Kellogg’un, ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan bir temsilci olarak onun çizgisine uyması gerektiğini belirterek, “Kellogg, Ukrayna çevresindeki durumun barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini söyleyen ve bunu seçim kampanyasının bir parçası haline getiren ABD Başkanı tarafından görevlendirilen biridir. Trump'ın bu yöndeki pozisyonu ve çizgisine onun çalışanları da uymalı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/rusya-disisleri-bakanligi-trumpin-gazze-plani-desteklenmeye-deger---1099802719.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097122495_57:0:1053:747_1920x0_80_0_0_297e42d7e8e60fc04c362799394e5e4d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, abd, donald trump, keith kellogg, ukrayna, rusya
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, abd, donald trump, keith kellogg, ukrayna, rusya

Zaharova: ABD ile yapılan görüşmeler Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümüne yönelik ortak kararlılığı ortaya koydu

20:55 30.09.2025 (güncellendi: 20:57 30.09.2025)
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
© Sputnik
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ile son yüksek düzey temasların Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümüne yönelik karşılıklı kararlılığı gösterdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasında yakın zamanda gerçekleşen üst düzey ve dışişleri bakanları seviyesindeki temasların, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesine yönelik ortak kararlılığı ortaya koyduğunu söyledi.
Zaharova, “Taraflar, barışçıl bir çözüm aranması gerektiğini bir kez daha teyit etti ve elbette bu krizin temel nedenlerinin anlaşılmasının gerekliliği de vurgulandı, çünkü bu iki mesele birbiriyle bağlantılı” dedi.
ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un, ‘Washington’ın Ukrayna’nın Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarına engel olmadığı’ yönündeki açıklamasını da değerlendiren Zaharova, Kellogg’un, ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan bir temsilci olarak onun çizgisine uyması gerektiğini belirterek, “Kellogg, Ukrayna çevresindeki durumun barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini söyleyen ve bunu seçim kampanyasının bir parçası haline getiren ABD Başkanı tarafından görevlendirilen biridir. Trump'ın bu yöndeki pozisyonu ve çizgisine onun çalışanları da uymalı” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Trump’ın Gazze planı desteklenmeye değer
18:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала