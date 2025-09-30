https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/zaharova-abd-ile-yapilan-gorusmelerde-ukrayna-ihtilafinin-bariscil-cozumu-ele-alindi-1099806435.html
Zaharova: ABD ile yapılan görüşmeler Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümüne yönelik ortak kararlılığı ortaya koydu
Zaharova: ABD ile yapılan görüşmeler Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümüne yönelik ortak kararlılığı ortaya koydu
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ile son yüksek düzey temasların Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümüne yönelik karşılıklı kararlılığı... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T20:55+0300
2025-09-30T20:55+0300
2025-09-30T20:57+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
abd
donald trump
keith kellogg
ukrayna
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097122495_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_8dfc60dba013c7af933c9560d8cf2dc6.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasında yakın zamanda gerçekleşen üst düzey ve dışişleri bakanları seviyesindeki temasların, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesine yönelik ortak kararlılığı ortaya koyduğunu söyledi.Zaharova, “Taraflar, barışçıl bir çözüm aranması gerektiğini bir kez daha teyit etti ve elbette bu krizin temel nedenlerinin anlaşılmasının gerekliliği de vurgulandı, çünkü bu iki mesele birbiriyle bağlantılı” dedi.ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un, ‘Washington’ın Ukrayna’nın Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarına engel olmadığı’ yönündeki açıklamasını da değerlendiren Zaharova, Kellogg’un, ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan bir temsilci olarak onun çizgisine uyması gerektiğini belirterek, “Kellogg, Ukrayna çevresindeki durumun barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini söyleyen ve bunu seçim kampanyasının bir parçası haline getiren ABD Başkanı tarafından görevlendirilen biridir. Trump'ın bu yöndeki pozisyonu ve çizgisine onun çalışanları da uymalı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/rusya-disisleri-bakanligi-trumpin-gazze-plani-desteklenmeye-deger---1099802719.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097122495_57:0:1053:747_1920x0_80_0_0_297e42d7e8e60fc04c362799394e5e4d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, abd, donald trump, keith kellogg, ukrayna, rusya
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, abd, donald trump, keith kellogg, ukrayna, rusya
Zaharova: ABD ile yapılan görüşmeler Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümüne yönelik ortak kararlılığı ortaya koydu
20:55 30.09.2025 (güncellendi: 20:57 30.09.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ile son yüksek düzey temasların Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümüne yönelik karşılıklı kararlılığı gösterdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasında yakın zamanda gerçekleşen üst düzey ve dışişleri bakanları seviyesindeki temasların, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesine yönelik ortak kararlılığı ortaya koyduğunu söyledi.
Zaharova, “Taraflar, barışçıl bir çözüm aranması gerektiğini bir kez daha teyit etti ve elbette bu krizin temel nedenlerinin anlaşılmasının gerekliliği de vurgulandı, çünkü bu iki mesele birbiriyle bağlantılı” dedi.
ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un, ‘Washington’ın Ukrayna’nın Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarına engel olmadığı’ yönündeki açıklamasını da değerlendiren Zaharova, Kellogg’un, ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan bir temsilci olarak onun çizgisine uyması gerektiğini belirterek, “Kellogg, Ukrayna çevresindeki durumun barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini söyleyen ve bunu seçim kampanyasının bir parçası haline getiren ABD Başkanı tarafından görevlendirilen biridir. Trump'ın bu yöndeki pozisyonu ve çizgisine onun çalışanları da uymalı” ifadelerini kullandı.