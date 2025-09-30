https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/zaharova-abd-ile-yapilan-gorusmelerde-ukrayna-ihtilafinin-bariscil-cozumu-ele-alindi-1099806435.html

Zaharova: ABD ile yapılan görüşmeler Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümüne yönelik ortak kararlılığı ortaya koydu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ile son yüksek düzey temasların Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümüne yönelik karşılıklı kararlılığı... 30.09.2025

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasında yakın zamanda gerçekleşen üst düzey ve dışişleri bakanları seviyesindeki temasların, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesine yönelik ortak kararlılığı ortaya koyduğunu söyledi.Zaharova, “Taraflar, barışçıl bir çözüm aranması gerektiğini bir kez daha teyit etti ve elbette bu krizin temel nedenlerinin anlaşılmasının gerekliliği de vurgulandı, çünkü bu iki mesele birbiriyle bağlantılı” dedi.ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un, ‘Washington’ın Ukrayna’nın Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarına engel olmadığı’ yönündeki açıklamasını da değerlendiren Zaharova, Kellogg’un, ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan bir temsilci olarak onun çizgisine uyması gerektiğini belirterek, “Kellogg, Ukrayna çevresindeki durumun barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini söyleyen ve bunu seçim kampanyasının bir parçası haline getiren ABD Başkanı tarafından görevlendirilen biridir. Trump'ın bu yöndeki pozisyonu ve çizgisine onun çalışanları da uymalı” ifadelerini kullandı.

