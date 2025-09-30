Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/rusya-disisleri-bakanligi-trumpin-gazze-plani-desteklenmeye-deger---1099802719.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Trump’ın Gazze planı desteklenmeye değer
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Trump’ın Gazze planı desteklenmeye değer
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze’de ateşkesi sağlamaya yönelik tüm adım ve girişimlerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T18:37+0300
2025-09-30T18:34+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
donald trump
gazze
filistin
i̇srail
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084938392_43:0:879:470_1920x0_80_0_0_a0921d0a320d25f3e9fd8e05a8275792.png
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için önerdiği planı değerlendiren Zaharova, planın ateşkesi sağlama ve bölgede istikrarı destekleme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, planın uygulanmasının İsrail ile Filistin arasında diyaloğu yeniden başlatabileceğini vurguladı.Zaharova, “Gazze Şeridi’nde ateşkesi hedefleyen her türlü adım ve girişimin desteklenmeye değer olduğunu düşünüyoruz. Bu ateşkesin kalıcı bir nitelik kazanmasını ve Filistin’in bu bölgesinde uzun vadeli istikrarın önünü açmasını umuyoruz. Bu, savaş sırasında neredeyse tamamen yok olan Gazze’nin altyapısının yeniden inşası için gerekli koşulları yaratacaktır” dedi.Zaharova, Trump’ın Gazze planının başarılı bir şekilde uygulanmasının, İsrail ile Filistin tarafları arasında yapıcı bir diyalog başlatılmasına olanak sağlayabileceğini belirterek, şöyle devam etti:Trump, pazartesi günü Gazze’deki durumu çözmeye yönelik 20 maddelik bir plan açıklamıştı. Plan, 72 saat içinde rehinelerin serbest bırakılması şartıyla acil ateşkes çağrısı içeriyor. Ayrıca, Hamas ve diğer grupların Gazze’nin yönetiminde doğrudan veya dolaylı olarak yer almamasını, Gazze’nin kontrolünün Trump’ın liderliğinde bir uluslararası organın gözetiminde teknokratik bir yönetime devredilmesini öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/son-dakika-trumpin-plani-filistin-devleti-icin-ne-diyor-1099793395.html
gazze
filistin
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084938392_148:0:775:470_1920x0_80_0_0_0800d9a0871556e00e5478fccc19f3d0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya dışişleri bakanlığı, donald trump, gazze, filistin, i̇srail, hamas
rusya dışişleri bakanlığı, donald trump, gazze, filistin, i̇srail, hamas

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Trump’ın Gazze planı desteklenmeye değer

18:37 30.09.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze’de ateşkesi sağlamaya yönelik tüm adım ve girişimlerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için önerdiği planı değerlendiren Zaharova, planın ateşkesi sağlama ve bölgede istikrarı destekleme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, planın uygulanmasının İsrail ile Filistin arasında diyaloğu yeniden başlatabileceğini vurguladı.
Zaharova, “Gazze Şeridi’nde ateşkesi hedefleyen her türlü adım ve girişimin desteklenmeye değer olduğunu düşünüyoruz. Bu ateşkesin kalıcı bir nitelik kazanmasını ve Filistin’in bu bölgesinde uzun vadeli istikrarın önünü açmasını umuyoruz. Bu, savaş sırasında neredeyse tamamen yok olan Gazze’nin altyapısının yeniden inşası için gerekli koşulları yaratacaktır” dedi.
Zaharova, Trump’ın Gazze planının başarılı bir şekilde uygulanmasının, İsrail ile Filistin tarafları arasında yapıcı bir diyalog başlatılmasına olanak sağlayabileceğini belirterek, şöyle devam etti:
Planın başarılı ve sorunsuz bir şekilde uygulanmasının, İsrail ve Filistin tarafları arasında, tüm ihtilaflı konuların, İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada yaşayan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören, uluslararası hukuk temelinde kapsamlı bir siyasi çözüme kavuşturulması konusunda yapıcı diyaloğun yeniden başlamasının önünü açması önemlidir.
Trump, pazartesi günü Gazze’deki durumu çözmeye yönelik 20 maddelik bir plan açıklamıştı. Plan, 72 saat içinde rehinelerin serbest bırakılması şartıyla acil ateşkes çağrısı içeriyor. Ayrıca, Hamas ve diğer grupların Gazze’nin yönetiminde doğrudan veya dolaylı olarak yer almamasını, Gazze’nin kontrolünün Trump’ın liderliğinde bir uluslararası organın gözetiminde teknokratik bir yönetime devredilmesini öngörüyor.
Gazze Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
DÜNYA
Trump’ın planı Filistin devleti için ne diyor?
14:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала