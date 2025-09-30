https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/rusya-disisleri-bakanligi-trumpin-gazze-plani-desteklenmeye-deger---1099802719.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Trump’ın Gazze planı desteklenmeye değer
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze’de ateşkesi sağlamaya yönelik tüm adım ve girişimlerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. 30.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için önerdiği planı değerlendiren Zaharova, planın ateşkesi sağlama ve bölgede istikrarı destekleme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, planın uygulanmasının İsrail ile Filistin arasında diyaloğu yeniden başlatabileceğini vurguladı.Zaharova, “Gazze Şeridi’nde ateşkesi hedefleyen her türlü adım ve girişimin desteklenmeye değer olduğunu düşünüyoruz. Bu ateşkesin kalıcı bir nitelik kazanmasını ve Filistin’in bu bölgesinde uzun vadeli istikrarın önünü açmasını umuyoruz. Bu, savaş sırasında neredeyse tamamen yok olan Gazze’nin altyapısının yeniden inşası için gerekli koşulları yaratacaktır” dedi.Zaharova, Trump’ın Gazze planının başarılı bir şekilde uygulanmasının, İsrail ile Filistin tarafları arasında yapıcı bir diyalog başlatılmasına olanak sağlayabileceğini belirterek, şöyle devam etti:Trump, pazartesi günü Gazze’deki durumu çözmeye yönelik 20 maddelik bir plan açıklamıştı. Plan, 72 saat içinde rehinelerin serbest bırakılması şartıyla acil ateşkes çağrısı içeriyor. Ayrıca, Hamas ve diğer grupların Gazze’nin yönetiminde doğrudan veya dolaylı olarak yer almamasını, Gazze’nin kontrolünün Trump’ın liderliğinde bir uluslararası organın gözetiminde teknokratik bir yönetime devredilmesini öngörüyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için önerdiği planı değerlendiren Zaharova, planın ateşkesi sağlama ve bölgede istikrarı destekleme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, planın uygulanmasının İsrail ile Filistin arasında diyaloğu yeniden başlatabileceğini vurguladı.
Zaharova, “Gazze Şeridi’nde ateşkesi hedefleyen her türlü adım ve girişimin desteklenmeye değer olduğunu düşünüyoruz. Bu ateşkesin kalıcı bir nitelik kazanmasını ve Filistin’in bu bölgesinde uzun vadeli istikrarın önünü açmasını umuyoruz. Bu, savaş sırasında neredeyse tamamen yok olan Gazze’nin altyapısının yeniden inşası için gerekli koşulları yaratacaktır” dedi.
Zaharova, Trump’ın Gazze planının başarılı bir şekilde uygulanmasının, İsrail ile Filistin tarafları arasında yapıcı bir diyalog başlatılmasına olanak sağlayabileceğini belirterek, şöyle devam etti:
Planın başarılı ve sorunsuz bir şekilde uygulanmasının, İsrail ve Filistin tarafları arasında, tüm ihtilaflı konuların, İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada yaşayan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören, uluslararası hukuk temelinde kapsamlı bir siyasi çözüme kavuşturulması konusunda yapıcı diyaloğun yeniden başlamasının önünü açması önemlidir.
Trump, pazartesi günü Gazze’deki durumu çözmeye yönelik 20 maddelik bir plan açıklamıştı. Plan, 72 saat içinde rehinelerin serbest bırakılması şartıyla acil ateşkes çağrısı içeriyor. Ayrıca, Hamas ve diğer grupların Gazze’nin yönetiminde doğrudan veya dolaylı olarak yer almamasını, Gazze’nin kontrolünün Trump’ın liderliğinde bir uluslararası organın gözetiminde teknokratik bir yönetime devredilmesini öngörüyor.