Uzmanı uyardı: Kovid-19'un yeni varyantı ‘Frankenstein' hızla yayılıyor
Kovid-19'un yeni varyantı olarak açıklanan '“Frankenstein varyantı', Avrupa'da yayılıyor. Uzmanlar özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar uyardı. 29.09.2025, Sputnik Türkiye
Kovid-19'un yeni varyantı olan ve ‘Frankenstein' olarak adlandırılan yeni varyant Avrupa'da hızla yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü de yeni varyanta dikkat çekiyor. Boğaz ağrısı, soğuk algınlığı, burun akıntısı ve hafif ateş gibi semptomlarıyla kendini gösteren Frankenstein Varyantı nedir? Frankenstein Varyantı'ndan nasıl korunacağız?'Frankenstein varyantı' nedir?Avrupa’da ortaya çıkan Kovid-19’un “Frankenstein varyantı” uzmanları alarma geçirdi. Ekol TV'nin haberine göre, acil servislere başvuran hastaların sayısı artarken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz yeni varyantla ilgili bilgileri paylaştı. Frankenstein varyantı olarak adlandırılan bu varyantın, diğerlerinden çok farklı veya panik yaratacak bir nitelikte olmadığını vurgulayan Prof. Dr. İliaz şunları dile getirdiFrankestein Varyantı'nın belirtileri neler?Prof. Dr. İliaz hastalığın belirtilerini ise şöyle sıraladı: "Klinik belirtiler genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile kendini gösteriyor; boğaz ağrısı, soğuk algınlığı, burun akıntısı ve hafif ateş gibi semptomlar kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Kış ve sonbahar dönemlerinde, kapalı ve kalabalık ortamlarda bir arada bulunma sıklığının artmasıyla vaka sayıları da yükseliyor. Bu dalgalanmalar yıllar boyunca devam edecek; bazı dönemlerde vakalar artarken bazı dönemlerde azalacak. Şu anda ise artış gösteren bir dönem yaşanıyor. Artışın sebepleri arasında hava değişimleri, insanların havaya adapte olmakta zorlanması ve kapalı ortamlarda daha fazla bulunmaları yer alıyor. İnsanların acil servislere başvurmasının nedeni, genellikle eski deneyimlerden kaynaklanan panik olabiliyor. Çoğu vaka evde bol sıvı alarak, ateş düşürücü kullanarak ve istirahat ederek atlatılabiliyor."Frankestein Varyantı'ndan nasıl korunulur?Öncelikle hasta olan herkesin 'maske' kullanmasının öneminin altını çizen Prof. Dr. İliaz, "Çocukların, kırgın, halsiz veya ateşi olanların okula gönderilmemesi koruyucu bir önlem olabilir. Kapalı ortamların sık sık havalandırılması ve iyi havalandırılmış alanlarda bulunmak da öneriliyor. Ayrıca C vitamini açısından zengin gıdalar ve kış meyveleri tüketmek, bol su içmek ve dengeli beslenmek genel önlemler arasında yer alıyor" dedi.
