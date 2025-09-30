https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/unlu-yildizin-20-yil-sonra-esinden-ayrildigi-aciklandi-1099777533.html
Ünlü yıldızın 20 yıl sonra eşinden ayrıldığı açıklandı
Ünlü yıldızın 20 yıl sonra eşinden ayrıldığı açıklandı
Sputnik Türkiye
Ünlü Hollywood yıldızı oyuncu Nicole Kidman ve yaklaşık 20 yıllık eşi Keith Urban'ın ayrıldığı açıklandı. ABD basının çifte yakın kaynaklara dayandırdığı... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T08:00+0300
2025-09-30T08:00+0300
2025-09-30T08:07+0300
yaşam
nicole kidman
tmz
grammy
oscar
hollywood
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102879/86/1028798686_0:139:2661:1636_1920x0_80_0_0_a9a3939abb7e1aef3d7f78b73b046678.jpg
Avustralyalı ünlü oyuncu Nicole Kidman (58), 2006'da evlendiği şarkıcı Keith Urban (57) ile ayrıldığı açıklandı. Çiftin 17 yaşındaki Sunday Rose ve 14 yaşındaki Faith Margaret adında iki çocuğu bulunuyor.ABD merkezli TMZ'nin duyurduğu ve habere göre, ünlü çift yaz başından itibaren ayrı yaşıyordu. Oscar ödüllü aktris Kidman ile dört kez Grammy kazanan country şarkıcısı Keith Urban'ın ayrılık nedeni henüz bilinmiyor. Çifte yakın kaynaklara göre Kidman'ın ayrılığı istemediği belirtildi.Evliliklerinde inişler ve çıkışlar olduDüğünlerinden aylar sonra Urban, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı nedeniyle kendi isteğiyle rehabilitasyona girdi. Ünlü çift, bu bağımlılık mücadelesinin bağlarını güçlendirdiğini söyledi.2010 yılında The Oprah Winfrey Show’da konuşan Keith Urban "Geriye dönüp baktığımda, Nic’in bana çok şey öğrettiğini, hayatıma çok şey kattığını ve gözlerimi pek çok yönden açtığını fark ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.Çift, Haziran ayında Nashville, Tennessee’de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçında birlikte görüntülendi.Son zamanlarda Babygirl filmiyle tanınan Kidman, daha önce oyuncu Tom Cruise ile evliydi. Çift on yılı aşkın süre birlikte kaldı ve iki çocuk evlat edindi. 2001 yılında evliliklerini sonlandırdılar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/sarkici-gullunun-olumuyle-ilgili-cinayet-iddialari-ortaligi-karistirdi-kesinlikle-olduruldu-1099759260.html
hollywood
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102879/86/1028798686_149:0:2513:1773_1920x0_80_0_0_be1f28a4052a9a6ccb996b2ac181e957.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nicole kidman, tmz, grammy, oscar, hollywood
nicole kidman, tmz, grammy, oscar, hollywood
Ünlü yıldızın 20 yıl sonra eşinden ayrıldığı açıklandı
08:00 30.09.2025 (güncellendi: 08:07 30.09.2025)
Ünlü Hollywood yıldızı oyuncu Nicole Kidman ve yaklaşık 20 yıllık eşi Keith Urban'ın ayrıldığı açıklandı. ABD basının çifte yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ikilinin yazdan beri ayrı yaşadığı ve Kidman'ın ayrılığı istemediği belirtildi.
Avustralyalı ünlü oyuncu Nicole Kidman (58), 2006'da evlendiği şarkıcı Keith Urban (57) ile ayrıldığı açıklandı. Çiftin 17 yaşındaki Sunday Rose ve 14 yaşındaki Faith Margaret adında iki çocuğu bulunuyor.
ABD merkezli TMZ'nin duyurduğu ve habere göre, ünlü çift yaz başından itibaren ayrı yaşıyordu. Oscar ödüllü aktris Kidman ile dört kez Grammy kazanan country şarkıcısı Keith Urban'ın ayrılık nedeni henüz bilinmiyor.
Çifte yakın kaynaklara göre Kidman'ın ayrılığı istemediği belirtildi.
Evliliklerinde inişler ve çıkışlar oldu
Düğünlerinden aylar sonra Urban, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı nedeniyle kendi isteğiyle rehabilitasyona girdi. Ünlü çift, bu bağımlılık mücadelesinin bağlarını güçlendirdiğini söyledi.
2010 yılında The Oprah Winfrey Show’da konuşan Keith Urban "Geriye dönüp baktığımda, Nic’in bana çok şey öğrettiğini, hayatıma çok şey kattığını ve gözlerimi pek çok yönden açtığını fark ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Çift, Haziran ayında Nashville, Tennessee’de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçında birlikte görüntülendi.
Son zamanlarda Babygirl filmiyle tanınan Kidman, daha önce oyuncu Tom Cruise ile evliydi. Çift on yılı aşkın süre birlikte kaldı ve iki çocuk evlat edindi. 2001 yılında evliliklerini sonlandırdılar.