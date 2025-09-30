TÜRK-İŞ açıkladı: Türkiye'de eylül ayı açlık sınırı 28 bine yaklaştı

Türkiye
EKONOMİ
TÜRK-İŞ eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. Buna göre 4 kişilik aile için "açlık sınırı" 27 bin 970 lira, "yoksulluk sınırı" 91 bin 109 lira...
2025-09-30T12:09+0300
2025-09-30T12:09+0300
TÜRK-İŞ, eylülde 4 kişilik aile için "açlık sınırı"nı 27 bin 970 lira, "yoksulluk sınırı"nı 91 bin 109 lira olarak hesapladı. Bu yılın 9. ayı itibarıyla bir kişinin yaşama maliyeti ile asgari ücret arasındaki fark 14 bin 201 liraya ulaştı.Asgari ücretli ile aradaki fark 14 bin lirayı geçtiTÜRK-İŞ'in, her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Eylül 2025 sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, eylülde 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 27 bin 970 lira oldu. Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 91 bin 109 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 36 bin 305 lira oldu.Bu yılın 9. ayı itibarıyla bir kişinin yaşama maliyeti ile asgari ücret arasındaki fark 14 bin 201 liraya ulaştı.
30.09.2025
TÜRK-İŞ eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. Buna göre 4 kişilik aile için "açlık sınırı" 27 bin 970 lira, "yoksulluk sınırı" 91 bin 109 lira olarak hesaplandı
TÜRK-İŞ, eylülde 4 kişilik aile için "açlık sınırı"nı 27 bin 970 lira, "yoksulluk sınırı"nı 91 bin 109 lira olarak hesapladı. Bu yılın 9. ayı itibarıyla bir kişinin yaşama maliyeti ile asgari ücret arasındaki fark 14 bin 201 liraya ulaştı.

Asgari ücretli ile aradaki fark 14 bin lirayı geçti

TÜRK-İŞ'in, her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Eylül 2025 sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, eylülde 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 27 bin 970 lira oldu. Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 91 bin 109 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 36 bin 305 lira oldu.
Bu yılın 9. ayı itibarıyla bir kişinin yaşama maliyeti ile asgari ücret arasındaki fark 14 bin 201 liraya ulaştı.
