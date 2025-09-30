https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/trumpin-gazze-plan-uzerinde-anlasmaya-varilmasi-veya-tartisilmasi-zaman-kaybidir-1099803522.html
'Trump'ın Gazze plan üzerinde anlaşmaya varılması veya tartışılması zaman kaybıdır'
'Trump'ın Gazze plan üzerinde anlaşmaya varılması veya tartışılması zaman kaybıdır'
ABD Başkanı Trump'ın Gazze ile ilgili planını yorumlayan Fetih Devrim Konseyi (FRC) Üyesi Diliani, planı ancak kısmen kabul eden İsrail Başbakanı Netanyahu'nun...
Fetih Devrim Konseyi (FRC) Üyesi Dimitri Diliani, Sputnik’e demecinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planını yorumladı:"Trump'ın planı, yayımlanmadan önce Filistinli kilit taraflarla paylaşılmadı, onlarla işbirliği içinde geliştirilmedi. Ayrıntıları yalnızca Netanyahu'nun ekibi, Beyaz Saray, ayrıca planı geliştiren Kushner ve Witkoff biliyor" diyen Diliani, sözlerini şöyle sürdürdü:Diliani, "Netanyahu, tüm siyasi ve diplomatik baskıyı Hamas'a kaydırarak Trump için kabul ettiğine dair yanılsama yarattı. Amacı, Hamas'ı kendi kabul etmediği bir planı kabul etmeye veya reddetmeye zorlamaktı. Bu nedenle, bilinmeyen ve onaylanmamış bir plan üzerinde anlaşmaya varılması veya tartışılması zaman kaybıdır" ifadelerini kullandı.Mısırlı yazar ve Filistin uzmanı Şefik el-Taluli ise Netanyahu'nun her zaman ‘amaç araçları meşru kılar’ ilkesiyle hareket ettiğine dikkat çekerek, "Ancak Trump daha önce ona savaşması ve Filistin meselesi ile ilgili hedeflerine ulaşması için ek süre tanıyordu, şimdi ise İsrail Başbakanı’nın daha önce olduğu gibi manevra veya gecikme imkanı kalmadı" diye konuştu."Gazze ile ilgili kararlar öncelikle Hamas'a bağlı, zira diğer Filistinli gruplar Gazze Şeridi'nde yeterli nüfuza sahip değil. Ancak Hamas'ın manevra alanı da giderek daralıyor, zira onunla bağlantılı olan ülkelerin gözleri de plana döndü" diyen uzman, şöyle devam etti:
