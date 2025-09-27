Trump: Gazze konusunda yoğun müzakereler devam ediyor, bölgedeki tüm ülkeler sürece dahil

Ortadoğu Topluluğu ile Gazze konusunda oldukça ilham verici ve verimli görüşmeler yürüttüğümüzü bildirmekten memnuniyet duyuyorum.

Dört gündür yoğun müzakereler devam ediyor ve başarıyla tamamlanmış bir anlaşmaya varmak için gereken süre boyunca devam edecek.

Bölgedeki tüm ülkeler sürece dahil, Hamas bu görüşmelerden son derece haberdar ve İsrail, Başbakan Bibi Netanyahu da dahil olmak üzere her düzeyde bilgilendirildi.

On yıllar sonra, bir Anlaşmaya varmak için daha önce hiç görmediğim kadar büyük bir İyi Niyet ve Coşku var. Herkes bu Ölüm ve Karanlık dönemini geride bırakmanın heyecanını yaşıyor. Bu Müzakerenin bir parçası olmak benim için bir onur. Rehineleri geri almalı ve KALICI VE UZUN SÜRELİ bir BARIŞ sağlamalıyız!