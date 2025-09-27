Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/trump-gazze-konusunda-yogun-muzakereler-devam-ediyor-bolgedeki-tum-ulkeler-surece-dahil-1099709222.html
Trump: Gazze konusunda yoğun müzakereler devam ediyor, bölgedeki tüm ülkeler sürece dahil
Trump: Gazze konusunda yoğun müzakereler devam ediyor, bölgedeki tüm ülkeler sürece dahil
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze konusunda yoğun müzakereler devam ettiğini ve bölgedeki tüm ülkelerin sürece dahil olduğunu bildirdi. 27.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-27T02:05+0300
2025-09-27T02:05+0300
dünya
donald trump
gazze
i̇srail
truth social
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316608_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_dd4fbb315eb95ed6120233b046b18af4.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu toplumuyla Gazze konusunda 'yoğun' müzakerelerin dört gündür devam ettiğini söyledi.Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/bm-guvenlik-konseyi-iran-nukleer-kararinin-uzatilmasi-onergesini-reddetti-1099708468.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316608_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e8fa45e7426f7f312cb3c5a142a08006.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, gazze, i̇srail, truth social, hamas
donald trump, gazze, i̇srail, truth social, hamas

Trump: Gazze konusunda yoğun müzakereler devam ediyor, bölgedeki tüm ülkeler sürece dahil

02:05 27.09.2025
© AA / Yasin ÖztürkABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2025
© AA / Yasin Öztürk
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze konusunda yoğun müzakereler devam ettiğini ve bölgedeki tüm ülkelerin sürece dahil olduğunu bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu toplumuyla Gazze konusunda 'yoğun' müzakerelerin dört gündür devam ettiğini söyledi.
Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Ortadoğu Topluluğu ile Gazze konusunda oldukça ilham verici ve verimli görüşmeler yürüttüğümüzü bildirmekten memnuniyet duyuyorum.

Dört gündür yoğun müzakereler devam ediyor ve başarıyla tamamlanmış bir anlaşmaya varmak için gereken süre boyunca devam edecek.

Bölgedeki tüm ülkeler sürece dahil, Hamas bu görüşmelerden son derece haberdar ve İsrail, Başbakan Bibi Netanyahu da dahil olmak üzere her düzeyde bilgilendirildi.

On yıllar sonra, bir Anlaşmaya varmak için daha önce hiç görmediğim kadar büyük bir İyi Niyet ve Coşku var. Herkes bu Ölüm ve Karanlık dönemini geride bırakmanın heyecanını yaşıyor. Bu Müzakerenin bir parçası olmak benim için bir onur. Rehineleri geri almalı ve KALICI VE UZUN SÜRELİ bir BARIŞ sağlamalıyız!

BMGK - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2025
DÜNYA
BM Güvenlik Konseyi, İran nükleer kararının uzatılması önergesini reddetti
00:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала