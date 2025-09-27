https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/abdde-savas-bakanligi-toplantisi-katilmayan-kariyerinden-olacak-1099708909.html

ABD'de 'Savaş Bakanlığı' toplantısı: 'Katılmayan kariyerinden olacak'

ABD medyasının bildirdiğine göre ABD Savaş Bakanı Hegseth, Savunma Bakanlığı'nı 'Savaş Bakanlığı'na dönüştürme toplantısı yapacak.

Pentagon şefi Pete Hegseth'in gelecek hafta düzenleyeceği sürpriz üst düzey toplantıda, yönetimin Savunma Bakanlığı'nı 'Savaş Bakanlığı'na dönüştürme ve askeri personel için yeni standartlar belirleme planı açıklanacak.Beyaz Saray'dan bir yetkili CNN'e yaptığı açıklamada, "Bunun amacı, başkanın yönetimindeki yeni ordunun nasıl görüneceğine dair bir güç gösterisi yapmak." dedi.Rapora göre, toplantıda Hegseth'in 'savaşçı ruhunu', yeni bir askeri vizyonu ve güncellenmiş hazırlık, zindelik ve eğitim standartlarını tanıtması bekleniyor.'Katılmayan kariyerinden olacak'Kanal, bir savunma yetkilisinin bunu bir gösteri olarak nitelendirerek, memurların harekete geçmeleri veya kariyerlerini riske atmaları gerektiği konusunda uyardığını kaydetti.Kaynaklar ayrıca Hegseth'in toplantı sırasında ulusal güvenlikle ilgili önemli bir açıklama yapmasının beklenmediğini belirtti.CNN'e konuşan iki yetkili, Trump'ın toplantıya katılmayı planlamadığını söyledi. Haberde, general ve amirallerin bir araya gelmesinin Hegseth'in fikri olduğu, Trump'ın ise detaylardan büyük ölçüde habersiz olduğu belirtildi.

