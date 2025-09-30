https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/trump-nukleer-gucumuzu-guncelleyecegiz-umarim-kullanmak-zorunda-kalmayiz-1099797973.html

Trump: Nükleer gücümüzü güncelleyeceğiz, umarım kullanmak zorunda kalmayız

Trump: Nükleer gücümüzü güncelleyeceğiz, umarım kullanmak zorunda kalmayız

ABD Başkanı Trump, Quantico Deniz Piyade Üssü'nde üst düzey askeri liderlere seslenirken

ABD’nin Virginia eyaletindeki Quantico Deniz Piyade Üssü’nde, geçen hafta dünyanın dört bir yanından çağrılan üst düzey askeri yetkililerle bir araya gelen Donald Trump, açıklamalarda bulundu.Trump, 7 savaş bitirdiği söylemini yineleyerek “Tabi bütün bu savaşlarımızı bitirme sebeplerimiz ne kadar güçlü olduğumuzla alakalı. Çünkü biliyorsunuz, Afganistan gibi olaylar, Biden dönemindeki beceriksiz insanlar yüzünden oldu. Afganistan’da olanları seyrederken bile utandım” dedi ve ekledi:'Solcuların korkacağını düşünmüştüm'Trump, ayrıca, "Özellikle biz savaş bakanlığını ilan ettiğimizde Pete Hegseth, 1. Dünya Savaşı'ndaki zaferimize değinmişti. Biz her zaman kazanan bir ordu olduk. Solcuların bundan korkacağını düşünmüştüm ama anlaşılan o ki onlar da bu ısrarlarından vazgeçtiler" ifadelerini kullandı.'Hamas'a 3-4 gün veriyorum'ABD Başkanı üsse gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada ise Gazze planına değinerek "Bu plan, Gazze'den de büyük" ifadelerini kullandı ve "Gazze planın sadece bir parçası. Hamas'a planı kabul etmesi için 3-4 gün veriyorum. Yoksa İsrail gerekeni yapar" şeklinde konuştu.

