ABD’den İran’a sınır dışı operasyonu: Yüzlerce İranlı için süreç başladı

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’de bulunan 120 vatandaşının önümüzdeki iki gün içinde sınır dışı edilerek ülkeye döneceğini duyurdu. 30.09.2025, Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Konsolosluk İşleri Başkanı Hüseyin Nuşabadi, ABD’nin 120 İranlıyı iki gün içinde İran’a göndereceğini açıkladı. Nuşabadi, bu kişilerin Katar üzerinden ülkeye giriş yapacağını belirtti.ABD’den haklara saygı çağrısı Nuşabadi, İran hükümetinin ABD’ye vatandaşlarının haklarına saygı gösterilmesi yönünde talepte bulunduğunu söyledi. Washington’daki İran çıkarlarını koruma ofisinin de süreci takip ettiği aktarıldı.İranlı yetkili, sınır dışı edilecek grubun büyük kısmının ABD’ye Meksika üzerinden giriş yaptığını, ancak bazı kişilerin geçerli oturum iznine sahip olduğunu ileri sürdü. Nuşabadi, “Bu kişiler İran’dan yasal olarak ayrıldılar ve geri dönmelerinde bir engel yok” dedi.Daha geniş bir planın parçası Yetkililer, sınır dışı edilecek bu grubun, ABD’de farklı statülerde bulunan ve hakkında işlem başlatılan yaklaşık 400 İranlıdan bir kısmı olduğunu aktardı. İran basınına göre bu konu bir süredir iki ülke arasında gündemdeydi.

