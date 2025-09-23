https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/abden-abdnin-ek-vergilerini-asma-yolu-endonezya-ile-serbest-ticaret-anlasmasi-imzalandi-1099607988.html
AB'den ABD'nin ek gümrük vergilerini aşma yolu: Endonezya ile serbest ticaret anlaşması imzalandı
AB'den ABD'nin ek gümrük vergilerini aşma yolu: Endonezya ile serbest ticaret anlaşması imzalandı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği ile Endonezya arasında imzalanan yeni serbest ticaret anlaşması, milyarlarca euroluk ticaretin önünü açtı. Palm yağı ithalatına sıfır vergi... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T18:16+0300
2025-09-23T18:16+0300
2025-09-23T18:17+0300
dünya
endonezya
avrupa birliği
ab
palmiye yağı
otomotiv
ticaret
serbest ticaret anlaşması
ursula von der leyen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099607154_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_694b2b10dcbfde1a2cdb50341fdc3814.jpg
Anlaşma ile Avrupa Birliği’nden Endonezya’ya ihraç edilen ürünlerin yüzde 98’inde gümrük vergileri kaldırıldı. Özellikle süt ürünleri ve diğer tarım ürünleri için büyük bir pazar açıldığı aktarıldı. Şeker, yumurta ve etanol gibi hassas ürünlerde vergilerin korunacağı, bazı ürünlerde ise kota uygulamasına gidileceği belirtildi.Palm yağına özel protokol Endonezya mallarının yaklaşık yüzde 90’ı artık Avrupa Birliğine sıfır vergiyle girecek. Bunların başında kahve, tekstil ve giyim gelirken, en dikkat çekici ürün palm yağı oldu. Palm yağı ithalatına sıfır gümrük vergisi uygulanacağı aktarıldı ancak ürünün ormansızlaşmaya etkisi nedeniyle özel bir protokole tabi olacağı ifade edildi.Anlaşma, önümüzdeki beş yıl içinde Avrupa Birliği’nden ithal edilen araçlarda yüzde 50’ye varan vergilerin tamamen kaldırılmasını da içeriyor. Elektrikli araç ve yenilenebilir enerji alanında ise yerel üretim şartlarının gevşetileceği söylendi.'Açıklık ve ortaklık' mesajı Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Maros sefcovic, anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte “Bu anlaşma, korumacılığın arttığı bir dönemde açıklık ve ortaklığı seçtiğimizin göstergesidir” ifadelerini kullandı. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ise “Endonezya ile yaptığımız anlaşma, işletmelerimiz ve çiftçilerimiz için büyük bir ekonomide yeni fırsatlar yaratıyor” sözleriyle anlaşmanın önemine dikkat çekti.Taraflar, anlaşmanın sadece ticareti değil, aynı zamanda stratejik sektörlerdeki iş birliklerini de güçlendireceğini aktardı. Uzmanlara göre bu hamle, AB’nin küresel rekabette elini güçlendirecek en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/abd-ve-cinin-ticaret-gorusmeleri-iyi-gecti-trump-cuma-gunu-si-ile-gorusecek-1099378916.html
endonezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099607154_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_64b271c141b9e638b6288ab82a642456.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
endonezya, avrupa birliği, ab, palmiye yağı, otomotiv, ticaret, serbest ticaret anlaşması, ursula von der leyen
endonezya, avrupa birliği, ab, palmiye yağı, otomotiv, ticaret, serbest ticaret anlaşması, ursula von der leyen
AB'den ABD'nin ek gümrük vergilerini aşma yolu: Endonezya ile serbest ticaret anlaşması imzalandı
18:16 23.09.2025 (güncellendi: 18:17 23.09.2025)
Avrupa Birliği ile Endonezya arasında imzalanan yeni serbest ticaret anlaşması, milyarlarca euroluk ticaretin önünü açtı. Palm yağı ithalatına sıfır vergi getirilirken, AB araçlarına yönelik yüksek gümrük duvarları da kaldırılıyor. ABD'nin bir süredir uyguladığı ek gümrük vergileri nedeniyle kıtada ticaret sarsılmıştı.
Anlaşma ile Avrupa Birliği’nden Endonezya’ya ihraç edilen ürünlerin yüzde 98’inde gümrük vergileri kaldırıldı. Özellikle süt ürünleri ve diğer tarım ürünleri için büyük bir pazar açıldığı aktarıldı. Şeker, yumurta ve etanol gibi hassas ürünlerde vergilerin korunacağı, bazı ürünlerde ise kota uygulamasına gidileceği belirtildi.
Palm yağına özel protokol
Endonezya mallarının yaklaşık yüzde 90’ı artık Avrupa Birliğine sıfır vergiyle girecek. Bunların başında kahve, tekstil ve giyim gelirken, en dikkat çekici ürün palm yağı oldu. Palm yağı ithalatına sıfır gümrük vergisi uygulanacağı aktarıldı ancak ürünün ormansızlaşmaya etkisi nedeniyle özel bir protokole tabi olacağı ifade edildi.
Anlaşma, önümüzdeki beş yıl içinde Avrupa Birliği’nden ithal edilen araçlarda yüzde 50’ye varan vergilerin tamamen kaldırılmasını da içeriyor. Elektrikli araç ve yenilenebilir enerji alanında ise yerel üretim şartlarının gevşetileceği söylendi.
'Açıklık ve ortaklık' mesajı
Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Maros sefcovic, anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte “Bu anlaşma, korumacılığın arttığı bir dönemde açıklık ve ortaklığı seçtiğimizin göstergesidir” ifadelerini kullandı. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ise “Endonezya ile yaptığımız anlaşma, işletmelerimiz ve çiftçilerimiz için büyük bir ekonomide yeni fırsatlar yaratıyor” sözleriyle anlaşmanın önemine dikkat çekti.
Taraflar, anlaşmanın sadece ticareti değil, aynı zamanda stratejik sektörlerdeki iş birliklerini de güçlendireceğini aktardı. Uzmanlara göre bu hamle, AB’nin küresel rekabette elini güçlendirecek en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.