AB'den ABD'nin ek gümrük vergilerini aşma yolu: Endonezya ile serbest ticaret anlaşması imzalandı

AB'den ABD'nin ek gümrük vergilerini aşma yolu: Endonezya ile serbest ticaret anlaşması imzalandı

Avrupa Birliği ile Endonezya arasında imzalanan yeni serbest ticaret anlaşması, milyarlarca euroluk ticaretin önünü açtı. Palm yağı ithalatına sıfır vergi...

Anlaşma ile Avrupa Birliği’nden Endonezya’ya ihraç edilen ürünlerin yüzde 98’inde gümrük vergileri kaldırıldı. Özellikle süt ürünleri ve diğer tarım ürünleri için büyük bir pazar açıldığı aktarıldı. Şeker, yumurta ve etanol gibi hassas ürünlerde vergilerin korunacağı, bazı ürünlerde ise kota uygulamasına gidileceği belirtildi.Palm yağına özel protokol Endonezya mallarının yaklaşık yüzde 90’ı artık Avrupa Birliğine sıfır vergiyle girecek. Bunların başında kahve, tekstil ve giyim gelirken, en dikkat çekici ürün palm yağı oldu. Palm yağı ithalatına sıfır gümrük vergisi uygulanacağı aktarıldı ancak ürünün ormansızlaşmaya etkisi nedeniyle özel bir protokole tabi olacağı ifade edildi.Anlaşma, önümüzdeki beş yıl içinde Avrupa Birliği’nden ithal edilen araçlarda yüzde 50’ye varan vergilerin tamamen kaldırılmasını da içeriyor. Elektrikli araç ve yenilenebilir enerji alanında ise yerel üretim şartlarının gevşetileceği söylendi.'Açıklık ve ortaklık' mesajı Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Maros sefcovic, anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte “Bu anlaşma, korumacılığın arttığı bir dönemde açıklık ve ortaklığı seçtiğimizin göstergesidir” ifadelerini kullandı. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ise “Endonezya ile yaptığımız anlaşma, işletmelerimiz ve çiftçilerimiz için büyük bir ekonomide yeni fırsatlar yaratıyor” sözleriyle anlaşmanın önemine dikkat çekti.Taraflar, anlaşmanın sadece ticareti değil, aynı zamanda stratejik sektörlerdeki iş birliklerini de güçlendireceğini aktardı. Uzmanlara göre bu hamle, AB’nin küresel rekabette elini güçlendirecek en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

