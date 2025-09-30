https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/toki-48-ilde-509-konut-ve-is-yerini-satisa-cikariyor-iste-ihale-tarihleri-1099785031.html
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yerini satışa çıkarıyor: İşte ihale tarihleri
TOKİ, aralarında İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu 48 ilde toplam 509 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. 15-16 Ekim’de yapılacak ihalelerde... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T12:08+0300
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetinde bulunan 509 taşınmazı satışa çıkarıyor. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlarda, 48 ildeki konut ve iş yerleri yeni sahiplerini bulacak.İhaleler 15-16 Ekim’de yapılacakTOKİ’den alınan bilgilere göre, konutların satışı 15 Ekim Çarşamba, iş yerlerinin satışı ise 16 Ekim Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak. İhaleler, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Katılım, fiziki olarak salonlarda veya internet üzerinden çevrim içi yapılabilecek.Konut ve iş yerlerinde ödeme kolaylığıAçık artırmada taşınmazların satışı, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olacak.Satış yapılacak illerSatışa sunulacak taşınmazların bulunduğu iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Konya ve daha birçok şehir bulunuyor. Toplamda 48 ilde 509 ev ve iş yeri ihale yoluyla alıcı bulacak.Çevrim içi katılım imkânıTOKİ, açık artırmalara sadece fiziki katılım değil, internet üzerinden çevrim içi katılım olanağı da sağlayacak. Böylece farklı şehirlerdeki yatırımcılar da kolaylıkla ihaleye dahil olabilecek.
TOKİ, aralarında İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu 48 ilde toplam 509 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. 15-16 Ekim’de yapılacak ihalelerde konutlar için yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerleri için ise yüzde 30 peşinat ve 60 ay vade imkânı sunulacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetinde bulunan 509 taşınmazı satışa çıkarıyor. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlarda, 48 ildeki konut ve iş yerleri yeni sahiplerini bulacak.
İhaleler 15-16 Ekim’de yapılacak
TOKİ’den alınan bilgilere göre, konutların satışı 15 Ekim Çarşamba, iş yerlerinin satışı ise 16 Ekim Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak. İhaleler, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Katılım, fiziki olarak salonlarda veya internet üzerinden çevrim içi yapılabilecek.
Konut ve iş yerlerinde ödeme kolaylığı
Açık artırmada taşınmazların satışı, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olacak.
Konutlar için
: Yüzde 25 peşinat, 72 ay vade
İş yerleri için
: Yüzde 30 peşinat, 60 ay vade
ödeme imkânı tanınacak.
Satışa sunulacak taşınmazların bulunduğu iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Konya ve daha birçok şehir bulunuyor. Toplamda 48 ilde 509 ev ve iş yeri ihale yoluyla alıcı bulacak.
Çevrim içi katılım imkânı
TOKİ, açık artırmalara sadece fiziki katılım değil, internet üzerinden çevrim içi katılım olanağı da sağlayacak. Böylece farklı şehirlerdeki yatırımcılar da kolaylıkla ihaleye dahil olabilecek.