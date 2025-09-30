TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yerini satışa çıkarıyor: İşte ihale tarihleri

Türkiye
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetinde bulunan 509 taşınmazı satışa çıkarıyor. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlarda, 48 ildeki konut ve iş yerleri yeni sahiplerini bulacak.

İhaleler 15-16 Ekim’de yapılacak

TOKİ’den alınan bilgilere göre, konutların satışı 15 Ekim Çarşamba, iş yerlerinin satışı ise 16 Ekim Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak. İhaleler, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Katılım, fiziki olarak salonlarda veya internet üzerinden çevrim içi yapılabilecek.

Konut ve iş yerlerinde ödeme kolaylığı

Açık artırmada taşınmazların satışı, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olacak.
Konutlar için: Yüzde 25 peşinat, 72 ay vade
İş yerleri için: Yüzde 30 peşinat, 60 ay vade ödeme imkânı tanınacak.

Satış yapılacak iller

Satışa sunulacak taşınmazların bulunduğu iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Konya ve daha birçok şehir bulunuyor. Toplamda 48 ilde 509 ev ve iş yeri ihale yoluyla alıcı bulacak.

Çevrim içi katılım imkânı

TOKİ, açık artırmalara sadece fiziki katılım değil, internet üzerinden çevrim içi katılım olanağı da sağlayacak. Böylece farklı şehirlerdeki yatırımcılar da kolaylıkla ihaleye dahil olabilecek.
