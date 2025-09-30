https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/t-plakali-luks-araclar-mercek-altinda-maliye-vergisiz-ferrarilerin-pesine-dustu-1099782495.html
'T' plakalı lüks araçlar mercek altında: Maliye vergisiz Ferrarilerin peşine düştü
10:45 30.09.2025 (güncellendi: 10:46 30.09.2025)
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışından getirilen ve vergisiz şekilde Türkiye’de kullanıma sunulan lüks araçlara yönelik denetim başlattı. Özellikle “T” plakalı Ferrari ve diğer lüks otomobilleri usulsüz şekilde piyasaya süren şirketler mercek altına alındı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, özellikle Ferrari gibi lüks araçların Türkiye’ye vergisiz giriş yaparak usulsüz kullanıldığı iddiaları üzerine harekete geçti. Bakanlık kaynaklarına göre, bazı şirketler yurtdışından getirilen araçları “T” plakayla piyasaya sürdü.
Mevzuata göre, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen kişisel araçlar Türkiye’de en fazla 24 ay kalabiliyor. Bu süre geçmişte 6 ay iken, 2015 yılında yapılan düzenlemeyle 24 aya çıkarıldı. Ancak bu araçları yalnızca getiren kişi veya kurumun kullanma hakkı bulunuyor.
2 yıl sonunda yurtdışına çıkarılmalı
Türkiye’ye vergisiz sokulan araçların 2 yılın sonunda yeniden yurtdışına çıkarılması gerekiyor. Ancak bazı şirketlerin bu kuralı ihlal ederek lüks araçları Türkiye’de piyasaya sunduğu tespit edildi.
'T' plaka usulsüz kullanıldı
Bakanlık denetimlerinde, bazı şirketlerin bu araçları “prototip veya yol testi için kullanılacaklar” gerekçesiyle verilen “T” plakayla trafiğe çıkardığı belirlendi. Böylece lüks araçlar, hiçbir vergi ödenmeden Türkiye yollarında kullanıma sunuldu.
Müfettişler harekete geçti
Maliye müfettişleri, söz konusu lüks araçları ülkeye getiren ve usulsüz şekilde kullandıran şirketlerin peşine düştü. Bakanlık, vergiden kaçınmak için yapılan bu tür girişimlere karşı soruşturmayı titizlikle sürdürüyor.