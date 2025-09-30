https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/detaylariyla-kidem-tazminati-nasil-hesaplanir-1099778631.html

Detaylarıyla kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplama yöntemleri, giydirilmiş ücret tanımı ve 2025 yılı Temmuz–Aralık dönemi için belirlenen 53.919,68 TL’lik kıdem tazminatı tavanı açıklandı. İşte tüm detaylar…

2025-09-30T08:54+0300

ekonomi̇

kıdem tazminatı

kıdem tazminatı tavanı

kıdem tazminat tavan ücreti

İş Kanunu’na tabi çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri kıdem tazminatı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, kıdem tazminatına ilişkin detayları kaleme aldı.Kıdem tazminatına hak kazanma şartlarıKıdem tazminatına hak kazanmak için iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmak gerekiyor. İşçi, çalıştığı her yıl için 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı alır.Hak kazanma koşulları şunlar:Ayrıca işe giriş tarihine göre yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler de kıdem tazminatı alabilir.Giydirilmiş ücret nedir?Kıdem tazminatı, işçinin son ücreti üzerinden hesaplanır. Ancak sadece çıplak maaş değil, işçiye düzenli olarak sağlanan ek menfaatler de hesaba katılır. Bu ödemelerle birlikte oluşan tutara giydirilmiş ücret denilir.Giydirilmiş ücrete dahil olan düzenli ödemelerden bazıları:Bu ek ödemelerin düzenli olması gerekir. Bir defaya mahsus ödemeler dikkate alınmaz.Örnek hesaplamaÇıplak brüt ücreti 26.005,50 TL olan bir işçi, işverenin sağladığı servis ve yemek hizmetlerinden aylık 1000 TL yararlanıyorsa:Bu durumda işçiye her yıl için ödenecek kıdem tazminatı 27.005,50 TL üzerinden hesaplanır.Tazminat tavanıKıdem tazminatı, her yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanır. Ancak ödenecek tutar, belirlenen tavanı aşamaz.2025 yılı Temmuz–Aralık dönemi için kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL’dir.Örneğin giydirilmiş ücreti 100 bin TL olan bir işçinin alacağı kıdem tazminatı yine de 53.919,68 TL’yi geçmez.Vergi kesintisiKıdem tazminatından sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir. Başka herhangi bir kesinti yapılmaz.

