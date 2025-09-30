https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/detaylariyla-kidem-tazminati-nasil-hesaplanir-1099778631.html
Detaylarıyla kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Detaylarıyla kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Sputnik Türkiye
Kıdem tazminatı hesaplama yöntemleri, giydirilmiş ücret tanımı ve 2025 yılı Temmuz–Aralık dönemi için belirlenen 53.919,68 TL’lik kıdem tazminatı tavanı açıklandı. İşte tüm detaylar…
2025-09-30T08:54+0300
2025-09-30T08:54+0300
2025-09-30T08:54+0300
ekonomi̇
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı tavanı
kıdem tazminat tavan ücreti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3c9f6ce87c3614bbf41e4662a63ec9b.jpg
İş Kanunu’na tabi çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri kıdem tazminatı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, kıdem tazminatına ilişkin detayları kaleme aldı.Kıdem tazminatına hak kazanma şartlarıKıdem tazminatına hak kazanmak için iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmak gerekiyor. İşçi, çalıştığı her yıl için 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı alır.Hak kazanma koşulları şunlar:Ayrıca işe giriş tarihine göre yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler de kıdem tazminatı alabilir.Giydirilmiş ücret nedir?Kıdem tazminatı, işçinin son ücreti üzerinden hesaplanır. Ancak sadece çıplak maaş değil, işçiye düzenli olarak sağlanan ek menfaatler de hesaba katılır. Bu ödemelerle birlikte oluşan tutara giydirilmiş ücret denilir.Giydirilmiş ücrete dahil olan düzenli ödemelerden bazıları:Bu ek ödemelerin düzenli olması gerekir. Bir defaya mahsus ödemeler dikkate alınmaz.Örnek hesaplamaÇıplak brüt ücreti 26.005,50 TL olan bir işçi, işverenin sağladığı servis ve yemek hizmetlerinden aylık 1000 TL yararlanıyorsa:Bu durumda işçiye her yıl için ödenecek kıdem tazminatı 27.005,50 TL üzerinden hesaplanır.Tazminat tavanıKıdem tazminatı, her yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanır. Ancak ödenecek tutar, belirlenen tavanı aşamaz.2025 yılı Temmuz–Aralık dönemi için kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL’dir.Örneğin giydirilmiş ücreti 100 bin TL olan bir işçinin alacağı kıdem tazminatı yine de 53.919,68 TL’yi geçmez.Vergi kesintisiKıdem tazminatından sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir. Başka herhangi bir kesinti yapılmaz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/alacak-davalari-icin-aymden-kritik-onemde-karar-enflasyon-karsisinda-deger-kaybi-hak-ihlali-sayildi-1099763915.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c7c882e5010c24cca982cd7e9d79f31.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kıdem tazminatı, kıdem tazminatı hesaplama, giydirilmiş ücret, kıdem tazminatı tavanı 2025, kıdem tazminatı nedir, kıdem tazminatı şartları, kıdem tazminatı emeklilik, kıdem tazminatı hakları, işçi hakları, iş kanunu kıdem tazminatı
kıdem tazminatı, kıdem tazminatı hesaplama, giydirilmiş ücret, kıdem tazminatı tavanı 2025, kıdem tazminatı nedir, kıdem tazminatı şartları, kıdem tazminatı emeklilik, kıdem tazminatı hakları, işçi hakları, iş kanunu kıdem tazminatı
Detaylarıyla kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Çalışanlara çalıştıkları her yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret üzerinden kıdem tazminatı ödeniyor. Ancak 2025 Temmuz–Aralık dönemi için tazminat tavanı 53.919,68 lirayı geçemiyor. İş Kanunu'na tabi olan çalışanların iş yerinden ayrılırken hak kazandığı kıdem tazminatıyla ilgili tüm merak edilenler.
İş Kanunu’na tabi çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri kıdem tazminatı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, kıdem tazminatına ilişkin detayları kaleme aldı.
Kıdem tazminatına hak kazanma şartları
Kıdem tazminatına hak kazanmak için iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmak gerekiyor. İşçi, çalıştığı her yıl için 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı alır.
Hak kazanma koşulları şunlar:
İşçinin emekliliğe ayrılması,
Askerlik nedeniyle işten ayrılması,
Kadın işçilerin evlendikten sonra bir yıl içinde işten ayrılması,
İşverenin haklı neden olmadan işçiyi işten çıkarması,
İşçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi.
Ayrıca işe giriş tarihine göre yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler de kıdem tazminatı alabilir.
Kıdem tazminatı, işçinin son ücreti üzerinden hesaplanır. Ancak sadece çıplak maaş değil, işçiye düzenli olarak sağlanan ek menfaatler de hesaba katılır. Bu ödemelerle birlikte oluşan tutara giydirilmiş ücret denilir.
Giydirilmiş ücrete dahil olan düzenli ödemelerden bazıları:
Yol, yemek, yakacak, giyim yardımı
Teşvik primi, kıdem ücreti
Özel sağlık veya hayat sigortası primleri
Bu ek ödemelerin düzenli olması gerekir. Bir defaya mahsus ödemeler dikkate alınmaz.
Çıplak brüt ücreti 26.005,50 TL olan bir işçi, işverenin sağladığı servis ve yemek hizmetlerinden aylık 1000 TL yararlanıyorsa:
Çıplak brüt ücret: 26.005,50 TL
Giydirilmiş ücret: 27.005,50 TL
Bu durumda işçiye her yıl için ödenecek kıdem tazminatı 27.005,50 TL üzerinden hesaplanır.
Kıdem tazminatı, her yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanır. Ancak ödenecek tutar, belirlenen tavanı aşamaz.
2025 yılı Temmuz–Aralık dönemi için kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL’dir.
Giydirilmiş ücreti bu tutarın altında olanlar, kendi ücretleri üzerinden tazminat alır.
Ücreti bu tutarı aşanlar ise her yıl için en fazla 53.919,68 TL alabilir.
Örneğin giydirilmiş ücreti 100 bin TL olan bir işçinin alacağı kıdem tazminatı yine de 53.919,68 TL’yi geçmez.
Kıdem tazminatından sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir. Başka herhangi bir kesinti yapılmaz.