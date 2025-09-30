Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/sosyal-medya-devinden-geri-adim-trumpa-yaklasik-25-milyon-dolar-odeyecek-1099786026.html
Sosyal medya devinden geri adım: Trump’a yaklaşık 25 milyon dolar ödeyecek
Sosyal medya devinden geri adım: Trump’a yaklaşık 25 milyon dolar ödeyecek
Sputnik Türkiye
ABD’de 6 Ocak Kongre baskını sonrası hesabı kapatılan ABD başkanı Donald Trump’la YouTube, mahkeme sürecini uzlaşmayla bitirdi. Sosyal medya devinin ödeyeceği... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T12:52+0300
2025-09-30T12:52+0300
dünya
abd
haberler
donald trump
elon musk
cumhuriyetçi parti
youtube
dava
mahkeme
kongre baskını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096771901_0:0:1184:667_1920x0_80_0_0_842667231b4eac02145a1ffb6eef35fe.png
ABD Başkanı Trump'ın resmi hesabı 6 Ocak Kongre baskınları sebebiyle askıya alınmış ve Trump bu hamleyi 'siyasi sansür' olarak nitelendirmişti. Platform ise o dönemde Trump’ın 'Washington’da yeni bir şiddet dalgası başlatabileceği' gerekçesiyle hesabı kapattığını açıklamıştı. Trump ise bu hamle sonrasında YouTube'a dava açmıştı. YouTube'un Trump’ın açtığı davada 24.5 milyon dolar ödemeyi kabul ederek uzlaşma yoluna gittiği açıklandı. Paranın büyük kısmı yeni balo salonuna gidecek Anlaşmaya göre ödenecek 22 milyon dolar, Beyaz Saray’da planlanan yeni balo salonu için fon toplayan National Mall Vakfı’na aktarılacak. Kalan 2.5 milyon doların ise davaya destek veren Amerikan Muhafazakarlar Birliği gibi kuruluşlara ve bazı bireylere yönlendirileceği bilgisi basına yansıdı.Youtube'un dışında Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, ocakta Trump’la 25 milyon dolara, Elon Musk’ın satın aldığı X ise şubatta 10 milyon dolara uzlaşma sağlamıştı. Tüm bu anlaşmaların ardından Trump’ın sosyal medya hesapları yeniden açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/trump-ithal-keresteye-yuzde-10-ve-ahsap-urunlere-yuzde-25-gumruk-vergisi-getirdi-1099776348.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096771901_74:0:1121:785_1920x0_80_0_0_4b3c37f97ad8d614d601f6ce246b44f3.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, haberler, donald trump, elon musk, cumhuriyetçi parti, youtube, dava, mahkeme, kongre baskını
abd, haberler, donald trump, elon musk, cumhuriyetçi parti, youtube, dava, mahkeme, kongre baskını

Sosyal medya devinden geri adım: Trump’a yaklaşık 25 milyon dolar ödeyecek

12:52 30.09.2025
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD’de 6 Ocak Kongre baskını sonrası hesabı kapatılan ABD başkanı Donald Trump’la YouTube, mahkeme sürecini uzlaşmayla bitirdi. Sosyal medya devinin ödeyeceği milyonlarca dolar dikkat çekti.
ABD Başkanı Trump'ın resmi hesabı 6 Ocak Kongre baskınları sebebiyle askıya alınmış ve Trump bu hamleyi 'siyasi sansür' olarak nitelendirmişti. Platform ise o dönemde Trump’ın 'Washington’da yeni bir şiddet dalgası başlatabileceği' gerekçesiyle hesabı kapattığını açıklamıştı. Trump ise bu hamle sonrasında YouTube'a dava açmıştı.
YouTube'un Trump’ın açtığı davada 24.5 milyon dolar ödemeyi kabul ederek uzlaşma yoluna gittiği açıklandı.

Paranın büyük kısmı yeni balo salonuna gidecek

Anlaşmaya göre ödenecek 22 milyon dolar, Beyaz Saray’da planlanan yeni balo salonu için fon toplayan National Mall Vakfı’na aktarılacak. Kalan 2.5 milyon doların ise davaya destek veren Amerikan Muhafazakarlar Birliği gibi kuruluşlara ve bazı bireylere yönlendirileceği bilgisi basına yansıdı.
Youtube'un dışında Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, ocakta Trump’la 25 milyon dolara, Elon Musk’ın satın aldığı X ise şubatta 10 milyon dolara uzlaşma sağlamıştı. Tüm bu anlaşmaların ardından Trump’ın sosyal medya hesapları yeniden açıldı.
Trump, ithal keresteye yüzde 10 ve ahşap ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
DÜNYA
Trump, ithal keresteye yüzde 10 ve ahşap ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
07:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала