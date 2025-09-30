https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/sosyal-medya-devinden-geri-adim-trumpa-yaklasik-25-milyon-dolar-odeyecek-1099786026.html
Sosyal medya devinden geri adım: Trump'a yaklaşık 25 milyon dolar ödeyecek
Sosyal medya devinden geri adım: Trump’a yaklaşık 25 milyon dolar ödeyecek
ABD'de 6 Ocak Kongre baskını sonrası hesabı kapatılan ABD başkanı Donald Trump'la YouTube, mahkeme sürecini uzlaşmayla bitirdi. Sosyal medya devinin ödeyeceği... 30.09.2025
ABD Başkanı Trump'ın resmi hesabı 6 Ocak Kongre baskınları sebebiyle askıya alınmış ve Trump bu hamleyi 'siyasi sansür' olarak nitelendirmişti. Platform ise o dönemde Trump’ın 'Washington’da yeni bir şiddet dalgası başlatabileceği' gerekçesiyle hesabı kapattığını açıklamıştı. Trump ise bu hamle sonrasında YouTube'a dava açmıştı. YouTube'un Trump’ın açtığı davada 24.5 milyon dolar ödemeyi kabul ederek uzlaşma yoluna gittiği açıklandı. Paranın büyük kısmı yeni balo salonuna gidecek Anlaşmaya göre ödenecek 22 milyon dolar, Beyaz Saray’da planlanan yeni balo salonu için fon toplayan National Mall Vakfı’na aktarılacak. Kalan 2.5 milyon doların ise davaya destek veren Amerikan Muhafazakarlar Birliği gibi kuruluşlara ve bazı bireylere yönlendirileceği bilgisi basına yansıdı.Youtube'un dışında Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, ocakta Trump’la 25 milyon dolara, Elon Musk’ın satın aldığı X ise şubatta 10 milyon dolara uzlaşma sağlamıştı. Tüm bu anlaşmaların ardından Trump’ın sosyal medya hesapları yeniden açıldı.
