Sumud Filosu Gazze’ye ilerliyor: ‘İsrail’in müdahale ettiği kırmızı bölgeye az kaldı’

Arda Turan, Semih Kaya, Muslera gibi futbolcular yüksek getiri vaadiyle Seçil Erzan’a para vermişler. Seçil Erzan’ın verdiği ifadeler çok çelişkili. Her ifadesinde Fatih Terim’i koruyor. Siz mobil bankacılıktan verdiğiniz paraların fonda olmadığını zaten gördünüz. Bir ayda yüzde 6 bin 420 oranında faiz dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kazanç elde edemezsiniz. Futbolcular bunun kayıtdışı olduğunu bilerek bu parayı verdiler. Kandırıldık sözleri geçersiz. Bu paralardan faiz elde ettiler bunların adı TCK’nın 241. maddesine göre tefeciliktir. Faiz kazandıklarını futbolcular çok iyi biliyor. Bu açıdan ilgili kurumun bu kişiler ile ilgili tefecilik suçundan dava açması ve vergi cezası için işlem başlatması lazım.