Sumud Filosu Gazze’ye ilerliyor: ‘İsrail’in müdahale ettiği kırmızı bölgeye az kaldı’

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Hasan Ünal, MASAK Eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak ve KADEM İletişim Müdürü Semanur Sönmez Yaman oldu.
KADEM İletişim Müdürü Semanur Sönmez Yaman şunları söyledi:
Hepimiz şimdilik güvendeyiz, yolumuza devam ediyoruz. 450 km sonra Gazze’de olacağız. Kırmızı bölge İsrail’in saldırılarına göre belirlenmiş yerler. Orada İsrail saldırısı tehdidi altında olacağız. Yarından itibaren o bölgeye girmiş olacağız. Bu dünyanın en büyük sivil hareketi. Yola çıkarken hükümetlerden destek beklenmemişti. Tabii ki destekler çok önemli. Askeri gemi ve sağlık gemisi var. İspanya’nın gemisi henüz ulaşmadı. Türkiye’nin iki gemisi var. Geceleri Türk İHA’ları var, güvenli uyuyabiliyoruz.
MASAK Eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak şu ifadeleri kullandı:
Arda Turan, Semih Kaya, Muslera gibi futbolcular yüksek getiri vaadiyle Seçil Erzan’a para vermişler. Seçil Erzan’ın verdiği ifadeler çok çelişkili. Her ifadesinde Fatih Terim’i koruyor. Siz mobil bankacılıktan verdiğiniz paraların fonda olmadığını zaten gördünüz. Bir ayda yüzde 6 bin 420 oranında faiz dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kazanç elde edemezsiniz. Futbolcular bunun kayıtdışı olduğunu bilerek bu parayı verdiler. Kandırıldık sözleri geçersiz. Bu paralardan faiz elde ettiler bunların adı TCK’nın 241. maddesine göre tefeciliktir. Faiz kazandıklarını futbolcular çok iyi biliyor. Bu açıdan ilgili kurumun bu kişiler ile ilgili tefecilik suçundan dava açması ve vergi cezası için işlem başlatması lazım.
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Hasan Ünal şöyle konuştu:
Şekli şeylerden çıkarıp soğuk kanlı değerlendirmeler yapmak lazım. Böyle yapıldığında bu gezinin yapılmasına gerek bile yokmuş diye düşünüyorum. Birçok konuda uzlaşma sağlanamamış. Bizimkiler F-16, F-35 ve KAAN moturu taleplerini dile getirmişler. KAAN 2028-2030 gibi kendi motorunu kullanacak. Her şeyin yolunda gittiği söyleniyor. Bakan Fidan’ın açıklamalarından ‘KAAN işi kaldı’ sonucu çıkıyor. Bunun böyle olmadığını anlıyoruz. Fakat o sorun da çözülmüş değil. Baştan siz ABD gibi Türkiye’ye özellikle askeri malzeme satışınca kolaylıkla resmi veya gayriresmi ambargo uygulayan ülkeden motoru neden almak istediniz? Başka kaynaklara neden yönelmediniz? Dünyada en iyi motoru Ruslar, Çinliler yapıyor, onları neden düşünmediniz?