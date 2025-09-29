Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/sumud-filosu-gazzeye-ilerliyor-israilin-mudahale-ettigi-kirmizi-bolgeyeazkaldi-1099767606.html
Sumud Filosu Gazze’ye ilerliyor: ‘İsrail’in müdahale ettiği kırmızı bölgeye az kaldı’
Sumud Filosu Gazze’ye ilerliyor: ‘İsrail’in müdahale ettiği kırmızı bölgeye az kaldı’
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Hasan Ünal, MASAK Eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak ve KADEM... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-29T19:21+0300
2025-09-29T19:21+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
haberler
kaan
arda turan
i̇srail
gazze
f-16
f-35
seçil erzan
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
KADEM İletişim Müdürü Semanur Sönmez Yaman şunları söyledi:MASAK Eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak şu ifadeleri kullandı:Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Hasan Ünal şöyle konuştu:
i̇srail
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, kaan, arda turan, i̇srail, gazze, f-16, f-35, seçil erzan, türkiye, radyo sputnik, radyo
haberler, kaan, arda turan, i̇srail, gazze, f-16, f-35, seçil erzan, türkiye, radyo sputnik, radyo

Sumud Filosu Gazze’ye ilerliyor: ‘İsrail’in müdahale ettiği kırmızı bölgeye az kaldı’

19:21 29.09.2025
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın' - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Hasan Ünal, MASAK Eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak ve KADEM İletişim Müdürü Semanur Sönmez Yaman oldu.
KADEM İletişim Müdürü Semanur Sönmez Yaman şunları söyledi:
Hepimiz şimdilik güvendeyiz, yolumuza devam ediyoruz. 450 km sonra Gazze’de olacağız. Kırmızı bölge İsrail’in saldırılarına göre belirlenmiş yerler. Orada İsrail saldırısı tehdidi altında olacağız. Yarından itibaren o bölgeye girmiş olacağız. Bu dünyanın en büyük sivil hareketi. Yola çıkarken hükümetlerden destek beklenmemişti. Tabii ki destekler çok önemli. Askeri gemi ve sağlık gemisi var. İspanya’nın gemisi henüz ulaşmadı. Türkiye’nin iki gemisi var. Geceleri Türk İHA’ları var, güvenli uyuyabiliyoruz.
MASAK Eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak şu ifadeleri kullandı:
Arda Turan, Semih Kaya, Muslera gibi futbolcular yüksek getiri vaadiyle Seçil Erzan’a para vermişler. Seçil Erzan’ın verdiği ifadeler çok çelişkili. Her ifadesinde Fatih Terim’i koruyor. Siz mobil bankacılıktan verdiğiniz paraların fonda olmadığını zaten gördünüz. Bir ayda yüzde 6 bin 420 oranında faiz dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kazanç elde edemezsiniz. Futbolcular bunun kayıtdışı olduğunu bilerek bu parayı verdiler. Kandırıldık sözleri geçersiz. Bu paralardan faiz elde ettiler bunların adı TCK’nın 241. maddesine göre tefeciliktir. Faiz kazandıklarını futbolcular çok iyi biliyor. Bu açıdan ilgili kurumun bu kişiler ile ilgili tefecilik suçundan dava açması ve vergi cezası için işlem başlatması lazım.
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Hasan Ünal şöyle konuştu:
Şekli şeylerden çıkarıp soğuk kanlı değerlendirmeler yapmak lazım. Böyle yapıldığında bu gezinin yapılmasına gerek bile yokmuş diye düşünüyorum. Birçok konuda uzlaşma sağlanamamış. Bizimkiler F-16, F-35 ve KAAN moturu taleplerini dile getirmişler. KAAN 2028-2030 gibi kendi motorunu kullanacak. Her şeyin yolunda gittiği söyleniyor. Bakan Fidan’ın açıklamalarından ‘KAAN işi kaldı’ sonucu çıkıyor. Bunun böyle olmadığını anlıyoruz. Fakat o sorun da çözülmüş değil. Baştan siz ABD gibi Türkiye’ye özellikle askeri malzeme satışınca kolaylıkla resmi veya gayriresmi ambargo uygulayan ülkeden motoru neden almak istediniz? Başka kaynaklara neden yönelmediniz? Dünyada en iyi motoru Ruslar, Çinliler yapıyor, onları neden düşünmediniz?
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала