Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/sivasta-otobus-ile-tir-carpisti-cok-sayida-yarali-var-1099793898.html
Sivas'ta otobüs ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Sivas'ta otobüs ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
30.09.2025
2025-09-30T15:15+0300
2025-09-30T15:15+0300
türki̇ye
tir
sivas
otobüs
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099794067_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_44ce6df24a7b2940474316e148df845d.jpg
Tokat yönüne seyreden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir tırla kafa kafaya çarpıştı.Otobüs araziye sürüklendiÇarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü yoldan çıkarak araziye sürüklendi. Olay sonrası büyük panik yaşanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve polis ekibi gönderildi.18 kişi yaralandıİlk belirlemelere göre kazada 18 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi ile Sivas'taki çeşitli hastanelere sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/izmirde-karakol-saldirisinda-sehit-sayisi-3e-yukseldi-polis-memuru-22-gunluk-yasam-mucadelesini-1099793675.html
türki̇ye
sivas
tir, sivas, otobüs
tir, sivas, otobüs

Sivas'ta otobüs ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

15:15 30.09.2025
© AASivas'ta otobüs ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Sivas'ta otobüs ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
© AA
Abone ol
Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi’nde, yolcu otobüsü ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı, bunlardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Tokat yönüne seyreden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir tırla kafa kafaya çarpıştı.

Otobüs araziye sürüklendi

Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü yoldan çıkarak araziye sürüklendi. Olay sonrası büyük panik yaşanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve polis ekibi gönderildi.

18 kişi yaralandı

İlk belirlemelere göre kazada 18 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi ile Sivas’taki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Android APK
