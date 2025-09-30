https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/sivasta-otobus-ile-tir-carpisti-cok-sayida-yarali-var-1099793898.html

Sivas'ta otobüs ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi'nde, yolcu otobüsü ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı, bunlardan 3'ünün... 30.09.2025

Tokat yönüne seyreden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir tırla kafa kafaya çarpıştı.Otobüs araziye sürüklendiÇarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü yoldan çıkarak araziye sürüklendi. Olay sonrası büyük panik yaşanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve polis ekibi gönderildi.18 kişi yaralandıİlk belirlemelere göre kazada 18 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi ile Sivas’taki çeşitli hastanelere sevk edildi.

