Sivas'ta otobüs ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Sivas'ta otobüs ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
30.09.2025
Tokat yönüne seyreden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir tırla kafa kafaya çarpıştı.Otobüs araziye sürüklendiÇarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü yoldan çıkarak araziye sürüklendi. Olay sonrası büyük panik yaşanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve polis ekibi gönderildi.18 kişi yaralandıİlk belirlemelere göre kazada 18 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi ile Sivas’taki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi’nde, yolcu otobüsü ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı, bunlardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Tokat yönüne seyreden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir tırla kafa kafaya çarpıştı.
Otobüs araziye sürüklendi
Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü yoldan çıkarak araziye sürüklendi. Olay sonrası büyük panik yaşanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve polis ekibi gönderildi.
İlk belirlemelere göre kazada 18 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi ile Sivas’taki çeşitli hastanelere sevk edildi.