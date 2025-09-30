https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/izmirde-karakol-saldirisinda-sehit-sayisi-3e-yukseldi-polis-memuru-22-gunluk-yasam-mucadelesini-1099793675.html

İzmir'de karakol saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi: Polis memuru 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir Balçova'da karakola düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan bir polis memuru hayatını kaybetti. Saldırıda şehit sayısı 3'e yükseldi. 30.09.2025, Sputnik Türkiye

İzmir Balçova'da 8 Eylül'de bir polis merkezine 16 yaşındaki saldırganın düzenlediği saldırıda ağır yaralanan polis memuru hayatını kaybetti. Saldırıda şehit olan polislerin sayısı 3'e yükseldi. 8 Eylül'den beri yaşam mücadelesi veriyorduBalçova'da Salih İşgören Polis Merkezi'ne 16 yaşındaki E.B. isimli bir kişi tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralanan ve o günden beri hastanede yoğun bakımda tedavi gören polis memuru Ömer Amilağ, doktorların tüm çabalarına rağmen 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Saldırıda yaralananların tedavileri devam ediyor.

