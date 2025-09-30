Türkiye
İzmir'de karakol saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi: Polis memuru 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
İzmir'de karakol saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi: Polis memuru 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
İzmir Balçova'da karakola düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan bir polis memuru hayatını kaybetti. Saldırıda şehit sayısı 3'e yükseldi.
İzmir Balçova'da 8 Eylül'de bir polis merkezine 16 yaşındaki saldırganın düzenlediği saldırıda ağır yaralanan polis memuru hayatını kaybetti. Saldırıda şehit olan polislerin sayısı 3'e yükseldi. 8 Eylül'den beri yaşam mücadelesi veriyorduBalçova'da Salih İşgören Polis Merkezi'ne 16 yaşındaki E.B. isimli bir kişi tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralanan ve o günden beri hastanede yoğun bakımda tedavi gören polis memuru Ömer Amilağ, doktorların tüm çabalarına rağmen 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Saldırıda yaralananların tedavileri devam ediyor.
İzmir'de karakol saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi: Polis memuru 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

14:52 30.09.2025
© AA / Lokman İlhan
İzmir son dakika
© AA / Lokman İlhan
İzmir Balçova'da karakola düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan bir polis memuru hayatını kaybetti. Saldırıda şehit sayısı 3'e yükseldi.
İzmir Balçova'da 8 Eylül'de bir polis merkezine 16 yaşındaki saldırganın düzenlediği saldırıda ağır yaralanan polis memuru hayatını kaybetti. Saldırıda şehit olan polislerin sayısı 3'e yükseldi.

8 Eylül'den beri yaşam mücadelesi veriyordu

Balçova'da Salih İşgören Polis Merkezi'ne 16 yaşındaki E.B. isimli bir kişi tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralanan ve o günden beri hastanede yoğun bakımda tedavi gören polis memuru Ömer Amilağ, doktorların tüm çabalarına rağmen 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Saldırıda yaralananların tedavileri devam ediyor.

Ne olmuştu?

Polis merkezine pompalı tüfekle ateş eden 16 yaşındaki saldırgan yaralı olarak yakalanmıştı. Soruşturmada saldırgan ve saldırganın babasının da bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı.

İzmir son dakika - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
TÜRKİYE
İzmir’de polis karakoluna saldırı: 7 kişi tutuklandı
12 Eylül, 21:36
