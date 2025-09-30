Türkiye
Sergen Yalçın: Birlikte oynayan oyuncuları bir araya getiremiyoruz
Sergen Yalçın: Birlikte oynayan oyuncuları bir araya getiremiyoruz
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta maç sonrası açıklama yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın, 3 puanın oyundan daha... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, "Kolay bir oyun olmadı. Rakibimiz çok mücadele etti. Çok iyi başladık ve öne geçtik. Sonra takımda bir rehavet oldu ve rakip oynamaya başladı. Oyun bazı bölümlerde bizde bazı bölümlerde rakipteydi" ifadelerini kullandı. Yalçın sözlerine şöyle devam etti:"Derbidir, sonucu belli olmaz"Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbiyle ilgili de konuşan Yalçın, şunları kaydetti:Savunma hattında yaptığı değişikliklerle ilgili konuşan Yalçın, "3 yabancı, 1 Türk stoperimiz var. Doğru ikiliyi bulmaya çalışıyoruz. Belli bir yere kadar tandem değişerek oynayabilir diye düşünüyorum" dedi.Abraham'ın durumu MR sonrası netleşecekSergen Yalçın, sakatlanarak oyundan çıkan Tammy Abraham'ın omzunun çıktığını yarın yapılacak MR sonrası durumun netleşeceğini söyledi.
Sergen Yalçın: Birlikte oynayan oyuncuları bir araya getiremiyoruz

Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta maç sonrası açıklama yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın, 3 puanın oyundan daha önemli olduğunu söyledi. Yalçın "Oyuncular zor bir süreçten geçiyor. Birlikte oynayan oyuncuları bir araya getiremiyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, "Kolay bir oyun olmadı. Rakibimiz çok mücadele etti. Çok iyi başladık ve öne geçtik. Sonra takımda bir rehavet oldu ve rakip oynamaya başladı. Oyun bazı bölümlerde bizde bazı bölümlerde rakipteydi" ifadelerini kullandı. Yalçın sözlerine şöyle devam etti:
"Erken yediğimiz gol motivasyonun düşmesine sebep oldu. Oyunun sonunda alınan 3 puan oyundan daha değerli bizim için. Oyuncular zor bir süreçten geçiyor. Birlikte oynayan oyuncuları bir araya getiremiyoruz. Her şeye rağmen kötü bir gece olmadı. Kazanmak çok önemliydi. 3 puan bizim için işin mutlu eden tarafı."
"Derbidir, sonucu belli olmaz"

Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbiyle ilgili de konuşan Yalçın, şunları kaydetti:

"Galatasaray'a yarınki maç için başarılar dilerim. Zor bir maç. 18-19 yaşından beri derbi oynuyorum. Derbinin havası, mantalitesi, konsantrasyonu başkadır. İyi hazırlanmak lazım. Oynayacağımız takım ligin en iyi takımı diyebiliriz. Biz de ona göre hazırlanacağız. Derbidir, sonucu belli olmaz.

Önümüzdeki hafta hangi kadroyla çıkacağımızın cevabını şu an veremem, bunun için 5-6 günlük süreç var. Çok birlikte oynayan bir oyuncu grubu değiliz. Fiziksel olarak hazır olduğumuzu söylemek zor. Bu eksikler bizi eksiye düşürüyor. Durumu toparlamak için ciddi çalışıyoruz. Milli arada ciddi antrenmanlar yaptık. Takımı maksimum seviyeye getirmeyi planlıyoruz ama kolay değil. Bizim için de zor bir süreç.

Kadro kurulmuş, her şey bitmiş. Bir teknik direktör için en zor başlanan dönem. İlerleyen haftalarda toparlanacağız ama ne kadar toparlanacağımızı göreceğiz. Haftaya zor bir derbi oynayacağız. Bekleyip göreceğiz."

Savunma hattında yaptığı değişikliklerle ilgili konuşan Yalçın, "3 yabancı, 1 Türk stoperimiz var. Doğru ikiliyi bulmaya çalışıyoruz. Belli bir yere kadar tandem değişerek oynayabilir diye düşünüyorum" dedi.

Abraham'ın durumu MR sonrası netleşecek

Sergen Yalçın, sakatlanarak oyundan çıkan Tammy Abraham'ın omzunun çıktığını yarın yapılacak MR sonrası durumun netleşeceğini söyledi.
