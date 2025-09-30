Sergen Yalçın: Birlikte oynayan oyuncuları bir araya getiremiyoruz

"Galatasaray'a yarınki maç için başarılar dilerim. Zor bir maç. 18-19 yaşından beri derbi oynuyorum. Derbinin havası, mantalitesi, konsantrasyonu başkadır. İyi hazırlanmak lazım. Oynayacağımız takım ligin en iyi takımı diyebiliriz. Biz de ona göre hazırlanacağız. Derbidir, sonucu belli olmaz.

Önümüzdeki hafta hangi kadroyla çıkacağımızın cevabını şu an veremem, bunun için 5-6 günlük süreç var. Çok birlikte oynayan bir oyuncu grubu değiliz. Fiziksel olarak hazır olduğumuzu söylemek zor. Bu eksikler bizi eksiye düşürüyor. Durumu toparlamak için ciddi çalışıyoruz. Milli arada ciddi antrenmanlar yaptık. Takımı maksimum seviyeye getirmeyi planlıyoruz ama kolay değil. Bizim için de zor bir süreç.

Kadro kurulmuş, her şey bitmiş. Bir teknik direktör için en zor başlanan dönem. İlerleyen haftalarda toparlanacağız ama ne kadar toparlanacağımızı göreceğiz. Haftaya zor bir derbi oynayacağız. Bekleyip göreceğiz."