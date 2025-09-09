https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/sabiha-gokcen-havalimaninda-yuruyen-merdivene-ters-binen-kedi-gundem-oldu-1099220454.html

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yürüyen merdivene ters binen kedi gündem oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yürüyen merdivene ters binen kedi gündem oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yürüyen merdivene ters yönden binmeye çalışan bir kedi, yönünü bulmakta zorlandı. Üst kata çıkamayan kedi, çevredeki bir... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-09T12:15+0300

2025-09-09T12:15+0300

2025-09-09T12:15+0300

türki̇ye

kedi

yürüyen merdiven

sabiha gökçen

sabiha gökçen havaalanı

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099221782_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7960aa750ac85523acdabfc099c9cbc2.jpg

İstanbul’un en yoğun noktalarından biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda ilginç bir olay yaşandı. Yürüyen merdivene ters yönden binen bir kedi, üst kata çıkmaya çalışsa da başarılı olamadı.Olay anı çevredeki yolcular tarafından fark edilerek cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kedinin birkaç kez yürüyen merdivene binip ters yönden yukarı çıkmaya çalıştığı, ancak çıkamadığı görüldü.Kediyi doğru yöne yönlendirildiKedinin çabaları sonuçsuz kalınca bir vatandaş devreye girdi. Hayvanı kucağına alan yolcu, kediyi merdivenin doğru yönüne bıraktı. Böylece kedi üst kata çıkmayı başardı.Sosyal medyada ilgi gördüKedinin yürüyen merdivende yaşadığı zorluk ve ardından vatandaşın yardımıyla üst kata çıkması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/5te-5-yapan-12-dev-adam-polonya-karsisinda-eurobasket-ceyrek-final-maci-saat-kacta-hangi-kanalda-1099211844.html

türki̇ye

sabiha gökçen havaalanı

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kedi, yürüyen merdiven, sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, i̇stanbul