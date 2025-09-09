https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/sabiha-gokcen-havalimaninda-yuruyen-merdivene-ters-binen-kedi-gundem-oldu-1099220454.html
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yürüyen merdivene ters binen kedi gündem oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yürüyen merdivene ters binen kedi gündem oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yürüyen merdivene ters yönden binmeye çalışan bir kedi, yönünü bulmakta zorlandı. Üst kata çıkamayan kedi, çevredeki bir... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T12:15+0300
2025-09-09T12:15+0300
2025-09-09T12:15+0300
türki̇ye
kedi
yürüyen merdiven
sabiha gökçen
sabiha gökçen havaalanı
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099221782_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7960aa750ac85523acdabfc099c9cbc2.jpg
İstanbul’un en yoğun noktalarından biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda ilginç bir olay yaşandı. Yürüyen merdivene ters yönden binen bir kedi, üst kata çıkmaya çalışsa da başarılı olamadı.Olay anı çevredeki yolcular tarafından fark edilerek cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kedinin birkaç kez yürüyen merdivene binip ters yönden yukarı çıkmaya çalıştığı, ancak çıkamadığı görüldü.Kediyi doğru yöne yönlendirildiKedinin çabaları sonuçsuz kalınca bir vatandaş devreye girdi. Hayvanı kucağına alan yolcu, kediyi merdivenin doğru yönüne bıraktı. Böylece kedi üst kata çıkmayı başardı.Sosyal medyada ilgi gördüKedinin yürüyen merdivende yaşadığı zorluk ve ardından vatandaşın yardımıyla üst kata çıkması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/5te-5-yapan-12-dev-adam-polonya-karsisinda-eurobasket-ceyrek-final-maci-saat-kacta-hangi-kanalda-1099211844.html
türki̇ye
sabiha gökçen havaalanı
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099221782_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_660d25f8947031373c84272bd63669aa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kedi, yürüyen merdiven, sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, i̇stanbul
kedi, yürüyen merdiven, sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, i̇stanbul
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yürüyen merdivene ters binen kedi gündem oldu
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yürüyen merdivene ters yönden binmeye çalışan bir kedi, yönünü bulmakta zorlandı. Üst kata çıkamayan kedi, çevredeki bir vatandaşın müdahalesiyle doğru yöne yönlendirildi.
İstanbul’un en yoğun noktalarından biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda ilginç bir olay yaşandı. Yürüyen merdivene ters yönden binen bir kedi, üst kata çıkmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Olay anı çevredeki yolcular tarafından fark edilerek cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kedinin birkaç kez yürüyen merdivene binip ters yönden yukarı çıkmaya çalıştığı, ancak çıkamadığı görüldü.
Kediyi doğru yöne yönlendirildi
Kedinin çabaları sonuçsuz kalınca bir vatandaş devreye girdi. Hayvanı kucağına alan yolcu, kediyi merdivenin doğru yönüne bıraktı. Böylece kedi üst kata çıkmayı başardı.
Sosyal medyada ilgi gördü
Kedinin yürüyen merdivende yaşadığı zorluk ve ardından vatandaşın yardımıyla üst kata çıkması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.