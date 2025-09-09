Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/sabiha-gokcen-havalimaninda-yuruyen-merdivene-ters-binen-kedi-gundem-oldu-1099220454.html
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yürüyen merdivene ters binen kedi gündem oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yürüyen merdivene ters binen kedi gündem oldu
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yürüyen merdivene ters yönden binmeye çalışan bir kedi, yönünü bulmakta zorlandı. Üst kata çıkamayan kedi, çevredeki bir... 09.09.2025
2025-09-09T12:15+0300
2025-09-09T12:15+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099221782_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7960aa750ac85523acdabfc099c9cbc2.jpg
İstanbul’un en yoğun noktalarından biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda ilginç bir olay yaşandı. Yürüyen merdivene ters yönden binen bir kedi, üst kata çıkmaya çalışsa da başarılı olamadı.Olay anı çevredeki yolcular tarafından fark edilerek cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kedinin birkaç kez yürüyen merdivene binip ters yönden yukarı çıkmaya çalıştığı, ancak çıkamadığı görüldü.Kediyi doğru yöne yönlendirildiKedinin çabaları sonuçsuz kalınca bir vatandaş devreye girdi. Hayvanı kucağına alan yolcu, kediyi merdivenin doğru yönüne bıraktı. Böylece kedi üst kata çıkmayı başardı.Sosyal medyada ilgi gördüKedinin yürüyen merdivende yaşadığı zorluk ve ardından vatandaşın yardımıyla üst kata çıkması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yürüyen merdivene ters binen kedi gündem oldu

12:15 09.09.2025
Yürüyen merdivenden çıkmaya çalışan kedi
Yürüyen merdivenden çıkmaya çalışan kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
© Fotoğraf
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yürüyen merdivene ters yönden binmeye çalışan bir kedi, yönünü bulmakta zorlandı. Üst kata çıkamayan kedi, çevredeki bir vatandaşın müdahalesiyle doğru yöne yönlendirildi.
İstanbul’un en yoğun noktalarından biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda ilginç bir olay yaşandı. Yürüyen merdivene ters yönden binen bir kedi, üst kata çıkmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Olay anı çevredeki yolcular tarafından fark edilerek cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kedinin birkaç kez yürüyen merdivene binip ters yönden yukarı çıkmaya çalıştığı, ancak çıkamadığı görüldü.

Kediyi doğru yöne yönlendirildi

Kedinin çabaları sonuçsuz kalınca bir vatandaş devreye girdi. Hayvanı kucağına alan yolcu, kediyi merdivenin doğru yönüne bıraktı. Böylece kedi üst kata çıkmayı başardı.

Sosyal medyada ilgi gördü

Kedinin yürüyen merdivende yaşadığı zorluk ve ardından vatandaşın yardımıyla üst kata çıkması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
