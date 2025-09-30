https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/rusya-dis-istihbarat-servisi-kiev-rejimi-yeni-provokasyon-hazirligi-icinde-1099784334.html

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Kiev rejimi yeni provokasyon hazırlığı içinde

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Kiev rejimi yeni provokasyon hazırlığı içinde

Sputnik Türkiye

Kiev rejiminin ses getirecek yeni bir provokasyon hazırlığı içinde olduğunu bildiren SVR, Ukrayna yönetiminin, Polonya ve Romanya'da düzenlediği İHA... 30.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-30T11:47+0300

2025-09-30T11:47+0300

2025-09-30T12:54+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093575488_0:18:1265:730_1920x0_80_0_0_f67746162d2540754ebcbc94b2b894ca.png

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Kiev rejiminin Polonya’yı kullanarak Rusya’ya yönelik yeni provokasyon hazırladığını duyurdu.SVR’in açıklamasında, “Kiev, büyük yankı uyandıracak yeni bir provokasyon hazırlıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre, Kiev rejimi, Polonya ve Romanya hava sahasında gerçekleştirdiği insansız hava aracı provokasyonlarının ardından, NATO üyesi Avrupa ülkelerini Rusya ile silahlı çatışmaya çekme girişimlerini sürdürüyor. Yeni bir provokasyon daha planlanıyor” ifadesi kullanıldı.Ukrayna yönetiminin, Rusya ve Belarus özel kuvvetlerine bağlı askerlerden oluştuğu iddia edilen bir sabotaj ve keşif grubunu Polonya topraklarına sızdırmaya planladığı belirtilen açıklamaya göre, Polonya güvenlik güçleri tarafından bu grubun "tanımlanıp etkisiz hale getirilmesinin" ardından, üyelerinin medyaya çıkarılıp Rusya ve Belarus'u suçlayan itiraflarda bulunarak Polonya'daki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışması bekleniyor.Ukrayan ve Polonya istihbaratlarının işbirliğiMizansen için sabotajcı rolünü oynayacak kişilerin seçildiğini bildiren SVR, “Bunlar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşan (Rusya'da terör örgütü ilan edilen) ‘Rusya Özgürlük Lejyonu’ ve Belaruslu ‘K. Kalinovski Alayı’ mensubu olan militanlardır” ifadesini kullandı.Açıklamada, “Kiev, Avrupa ülkelerini Rusya'ya mümkün olan en sert, tercihen askeri şekilde karşılık vermeye teşvik etmeyi umuyor” dendi.Provokasyon senaryosunun, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü tarafından Polonya istihbarat servisleriyle işbirliği içinde geliştirildiği vurgulanırken operasyonun, kamuoyu tepkisini artırmak amacıyla Polonya'daki kritik altyapıya yönelik bir saldırıyı içerebileceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/orbandan-trumpa-rusya-ukraynadaki-catismada-galip-geldi-konu-kapandi-1099784410.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)