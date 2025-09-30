Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Kiev rejimi yeni provokasyon hazırlığı içinde
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Kiev rejimi yeni provokasyon hazırlığı içinde
Kiev rejiminin ses getirecek yeni bir provokasyon hazırlığı içinde olduğunu bildiren SVR, Ukrayna yönetiminin, Polonya ve Romanya'da düzenlediği İHA... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Kiev rejiminin Polonya’yı kullanarak Rusya’ya yönelik yeni provokasyon hazırladığını duyurdu.SVR’in açıklamasında, “Kiev, büyük yankı uyandıracak yeni bir provokasyon hazırlıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre, Kiev rejimi, Polonya ve Romanya hava sahasında gerçekleştirdiği insansız hava aracı provokasyonlarının ardından, NATO üyesi Avrupa ülkelerini Rusya ile silahlı çatışmaya çekme girişimlerini sürdürüyor. Yeni bir provokasyon daha planlanıyor” ifadesi kullanıldı.Ukrayna yönetiminin, Rusya ve Belarus özel kuvvetlerine bağlı askerlerden oluştuğu iddia edilen bir sabotaj ve keşif grubunu Polonya topraklarına sızdırmaya planladığı belirtilen açıklamaya göre, Polonya güvenlik güçleri tarafından bu grubun "tanımlanıp etkisiz hale getirilmesinin" ardından, üyelerinin medyaya çıkarılıp Rusya ve Belarus'u suçlayan itiraflarda bulunarak Polonya'daki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışması bekleniyor.Ukrayan ve Polonya istihbaratlarının işbirliğiMizansen için sabotajcı rolünü oynayacak kişilerin seçildiğini bildiren SVR, “Bunlar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşan (Rusya'da terör örgütü ilan edilen) ‘Rusya Özgürlük Lejyonu’ ve Belaruslu ‘K. Kalinovski Alayı’ mensubu olan militanlardır” ifadesini kullandı.Açıklamada, “Kiev, Avrupa ülkelerini Rusya'ya mümkün olan en sert, tercihen askeri şekilde karşılık vermeye teşvik etmeyi umuyor” dendi.Provokasyon senaryosunun, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü tarafından Polonya istihbarat servisleriyle işbirliği içinde geliştirildiği vurgulanırken operasyonun, kamuoyu tepkisini artırmak amacıyla Polonya'daki kritik altyapıya yönelik bir saldırıyı içerebileceği belirtildi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Kiev rejimi yeni provokasyon hazırlığı içinde

11:47 30.09.2025 (güncellendi: 12:54 30.09.2025)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya Dış İstihbarat Servisi
Rusya Dış İstihbarat Servisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
Kiev rejiminin ses getirecek yeni bir provokasyon hazırlığı içinde olduğunu bildiren SVR, Ukrayna yönetiminin, Polonya ve Romanya'da düzenlediği İHA provokasyonlarının ardından NATO ülkelerini Rusya ile savaşa çekme girişimlerini sürdürdüğünü belirtti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Kiev rejiminin Polonya’yı kullanarak Rusya’ya yönelik yeni provokasyon hazırladığını duyurdu.
SVR’in açıklamasında, “Kiev, büyük yankı uyandıracak yeni bir provokasyon hazırlıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre, Kiev rejimi, Polonya ve Romanya hava sahasında gerçekleştirdiği insansız hava aracı provokasyonlarının ardından, NATO üyesi Avrupa ülkelerini Rusya ile silahlı çatışmaya çekme girişimlerini sürdürüyor. Yeni bir provokasyon daha planlanıyor” ifadesi kullanıldı.
Ukrayna yönetiminin, Rusya ve Belarus özel kuvvetlerine bağlı askerlerden oluştuğu iddia edilen bir sabotaj ve keşif grubunu Polonya topraklarına sızdırmaya planladığı belirtilen açıklamaya göre, Polonya güvenlik güçleri tarafından bu grubun "tanımlanıp etkisiz hale getirilmesinin" ardından, üyelerinin medyaya çıkarılıp Rusya ve Belarus'u suçlayan itiraflarda bulunarak Polonya'daki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışması bekleniyor.

Ukrayan ve Polonya istihbaratlarının işbirliği

Mizansen için sabotajcı rolünü oynayacak kişilerin seçildiğini bildiren SVR, “Bunlar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşan (Rusya'da terör örgütü ilan edilen) ‘Rusya Özgürlük Lejyonu’ ve Belaruslu ‘K. Kalinovski Alayı’ mensubu olan militanlardır” ifadesini kullandı.
Açıklamada, “Kiev, Avrupa ülkelerini Rusya'ya mümkün olan en sert, tercihen askeri şekilde karşılık vermeye teşvik etmeyi umuyor” dendi.
Provokasyon senaryosunun, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü tarafından Polonya istihbarat servisleriyle işbirliği içinde geliştirildiği vurgulanırken operasyonun, kamuoyu tepkisini artırmak amacıyla Polonya'daki kritik altyapıya yönelik bir saldırıyı içerebileceği belirtildi.
