Pakistan ve Çin arasında dev anlaşma: 8.5 milyar dolarlık yatırım

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in Pekin’deki temasları, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açtı. Yapılan görüşmelerin ardından 8.5 milyar dolarlık yatırım anlaşması duyuruldu.Anlaşmalar; tarım, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, sağlık ve çelik sektörlerini içeriyor. Bu yatırımlar, Pakistan’ın altyapısını güçlendirmeyi ve istihdam yaratmayı hedefliyor.Yeni ekonomik koridor vurgusu Şerif, konferansta Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun (CPEC) yeni aşaması hakkında ''Bürokratik engelleri kaldıracağız, projeler artık çok daha hızlı ilerleyecek” dedi. Bu dev proje, Çin’in batısındaki Sincan bölgesini, Pakistan’ın Arap Denizi kıyısındaki Gwadar Limanı’na bağlayan yollar ve demiryolu hatlarını kapsıyor.Güvenlik garantisi Binlerce Çinli işçinin Pakistan’da projelerde çalıştığını hatırlatan Şerif, “Çinli yatırımcıların ve işçilerin güvenliği bizim önceliğimiz” diye konuştu.Uzmanlara göre anlaşma, sadece Pakistan için değil, tüm bölge için stratejik öneme sahip. Çünkü bu projeler, Bir Kuşak, Bir Yol Girişimi’nin kilit parçaları arasında yer alıyor.
