Pakistan ve Çin arasında dev anlaşma: 8.5 milyar dolarlık yatırım
Pakistan ve Çin arasında dev anlaşma: 8.5 milyar dolarlık yatırım
Sputnik Türkiye
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pekin ziyaretinde Çin'le milyarlarca dolarlık yeni yatırım anlaşmalarına imza attı. Anlaşmalar, enerji, tarım ve ulaşım gibi... 05.09.2025
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Pekin'deki temasları, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açtı. Yapılan görüşmelerin ardından 8.5 milyar dolarlık yatırım anlaşması duyuruldu.Anlaşmalar; tarım, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, sağlık ve çelik sektörlerini içeriyor. Bu yatırımlar, Pakistan'ın altyapısını güçlendirmeyi ve istihdam yaratmayı hedefliyor.Yeni ekonomik koridor vurgusu Şerif, konferansta Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) yeni aşaması hakkında ''Bürokratik engelleri kaldıracağız, projeler artık çok daha hızlı ilerleyecek" dedi. Bu dev proje, Çin'in batısındaki Sincan bölgesini, Pakistan'ın Arap Denizi kıyısındaki Gwadar Limanı'na bağlayan yollar ve demiryolu hatlarını kapsıyor.Güvenlik garantisi Binlerce Çinli işçinin Pakistan'da projelerde çalıştığını hatırlatan Şerif, "Çinli yatırımcıların ve işçilerin güvenliği bizim önceliğimiz" diye konuştu.Uzmanlara göre anlaşma, sadece Pakistan için değil, tüm bölge için stratejik öneme sahip. Çünkü bu projeler, Bir Kuşak, Bir Yol Girişimi'nin kilit parçaları arasında yer alıyor.
Pakistan ve Çin arasında dev anlaşma: 8.5 milyar dolarlık yatırım

17:40 05.09.2025
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pekin ziyaretinde Çin'le milyarlarca dolarlık yeni yatırım anlaşmalarına imza attı. Anlaşmalar, enerji, tarım ve ulaşım gibi kritik alanları kapsıyor.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in Pekin’deki temasları, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açtı. Yapılan görüşmelerin ardından 8.5 milyar dolarlık yatırım anlaşması duyuruldu.
Anlaşmalar; tarım, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, sağlık ve çelik sektörlerini içeriyor. Bu yatırımlar, Pakistan’ın altyapısını güçlendirmeyi ve istihdam yaratmayı hedefliyor.

Yeni ekonomik koridor vurgusu

Şerif, konferansta Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun (CPEC) yeni aşaması hakkında ''Bürokratik engelleri kaldıracağız, projeler artık çok daha hızlı ilerleyecek” dedi. Bu dev proje, Çin’in batısındaki Sincan bölgesini, Pakistan’ın Arap Denizi kıyısındaki Gwadar Limanı’na bağlayan yollar ve demiryolu hatlarını kapsıyor.

Güvenlik garantisi

Binlerce Çinli işçinin Pakistan’da projelerde çalıştığını hatırlatan Şerif, “Çinli yatırımcıların ve işçilerin güvenliği bizim önceliğimiz” diye konuştu.
Uzmanlara göre anlaşma, sadece Pakistan için değil, tüm bölge için stratejik öneme sahip. Çünkü bu projeler, Bir Kuşak, Bir Yol Girişimi’nin kilit parçaları arasında yer alıyor.
