https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/norvec-savunma-bakanligi-ulke-semalarinda-gorulen-ihalarin-mensei-tespit-edilemedi-1099807169.html
Norveç Savunma Bakanlığı: Ülke semalarında görülen İHA’ların menşei tespit edilemedi
Norveç Savunma Bakanlığı: Ülke semalarında görülen İHA’ların menşei tespit edilemedi
Sputnik Türkiye
Norveç Savunma Bakanı Tore Sandvik, ülke semalarında görülen İHA’ların kime ait olduğu veya nereden geldiği konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T22:05+0300
2025-09-30T22:05+0300
2025-09-30T22:03+0300
dünya
norveç
norveç dışişleri bakanlığı
nrk
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
drone
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102905/61/1029056161_0:250:2401:1600_1920x0_80_0_0_12ea09b26c85a25ab18f91b5c39c47ca.jpg
Ukraynalı gazetecilere konuşan Sandvik, ülkede daha önce gözlemlenen insansız hava araçlarının (İHA) menşei veya kime ait olduğu konusunda yetkililerin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ifade etti.Sandvik, “Norveç’te İHA’ların gözlemlendiği durumlar oldu, ancak bunların menşeine dair bir doğrulama ya da sonuç çıkarılmış değil. Bunlar keşif dronları; Norveç’te saldırı dronları bulunmuyor” dedi.Daha önve NRK televizyonu, 29 Eylül gecesi ülkenin kuzeyindeki Bardufoss Havalimanı’nın, çevresinde İHA’ların tespit edilmesi nedeniyle uçuşlara kapatıldığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/norvec-hollanda-ve-litvanya-hava-sahasinda-ihalar-goruldu-1099725080.html
norveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102905/61/1029056161_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_26d3e4a93026ff4de9a00e7f9c9bfeb2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
norveç, norveç dışişleri bakanlığı, nrk, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), drone
norveç, norveç dışişleri bakanlığı, nrk, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), drone
Norveç Savunma Bakanlığı: Ülke semalarında görülen İHA’ların menşei tespit edilemedi
Norveç Savunma Bakanı Tore Sandvik, ülke semalarında görülen İHA’ların kime ait olduğu veya nereden geldiği konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.
Ukraynalı gazetecilere konuşan Sandvik, ülkede daha önce gözlemlenen insansız hava araçlarının (İHA) menşei veya kime ait olduğu konusunda yetkililerin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ifade etti.
Sandvik, “Norveç’te İHA’ların gözlemlendiği durumlar oldu, ancak bunların menşeine dair bir doğrulama ya da sonuç çıkarılmış değil. Bunlar keşif dronları; Norveç’te saldırı dronları bulunmuyor” dedi.
Daha önve NRK televizyonu, 29 Eylül gecesi ülkenin kuzeyindeki Bardufoss Havalimanı’nın, çevresinde İHA’ların tespit edilmesi nedeniyle uçuşlara kapatıldığını bildirmişti.