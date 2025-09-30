https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/norvec-savunma-bakanligi-ulke-semalarinda-gorulen-ihalarin-mensei-tespit-edilemedi-1099807169.html

Norveç Savunma Bakanlığı: Ülke semalarında görülen İHA’ların menşei tespit edilemedi

Norveç Savunma Bakanlığı: Ülke semalarında görülen İHA’ların menşei tespit edilemedi

Norveç Savunma Bakanı Tore Sandvik, ülke semalarında görülen İHA’ların kime ait olduğu veya nereden geldiği konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. 30.09.2025, Sputnik Türkiye

Ukraynalı gazetecilere konuşan Sandvik, ülkede daha önce gözlemlenen insansız hava araçlarının (İHA) menşei veya kime ait olduğu konusunda yetkililerin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ifade etti.Sandvik, “Norveç’te İHA’ların gözlemlendiği durumlar oldu, ancak bunların menşeine dair bir doğrulama ya da sonuç çıkarılmış değil. Bunlar keşif dronları; Norveç’te saldırı dronları bulunmuyor” dedi.Daha önve NRK televizyonu, 29 Eylül gecesi ülkenin kuzeyindeki Bardufoss Havalimanı’nın, çevresinde İHA’ların tespit edilmesi nedeniyle uçuşlara kapatıldığını bildirmişti.

