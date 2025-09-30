Türkiye
Norveç Savunma Bakanlığı: Ülke semalarında görülen İHA'ların menşei tespit edilemedi
Norveç Savunma Bakanlığı: Ülke semalarında görülen İHA’ların menşei tespit edilemedi
30.09.2025
Norveç Savunma Bakanlığı: Ülke semalarında görülen İHA'ların menşei tespit edilemedi

22:05 30.09.2025
Norveç Bayrağı
Norveç Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
© AFP 2023 / BERIT ROALD
Abone ol
Norveç Savunma Bakanı Tore Sandvik, ülke semalarında görülen İHA’ların kime ait olduğu veya nereden geldiği konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.
Ukraynalı gazetecilere konuşan Sandvik, ülkede daha önce gözlemlenen insansız hava araçlarının (İHA) menşei veya kime ait olduğu konusunda yetkililerin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ifade etti.
Sandvik, “Norveç’te İHA’ların gözlemlendiği durumlar oldu, ancak bunların menşeine dair bir doğrulama ya da sonuç çıkarılmış değil. Bunlar keşif dronları; Norveç’te saldırı dronları bulunmuyor” dedi.
Daha önve NRK televizyonu, 29 Eylül gecesi ülkenin kuzeyindeki Bardufoss Havalimanı’nın, çevresinde İHA’ların tespit edilmesi nedeniyle uçuşlara kapatıldığını bildirmişti.
