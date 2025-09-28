Türkiye
Norveç, Hollanda ve Litvanya hava sahasında İHA'lar görüldü
Norveç, Hollanda ve Litvanya'da cumartesi akşamı tespit edilen insansız hava araçları (İHA) nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşandı. 28.09.2025, Sputnik Türkiye
Norveç, Hollanda ve Litvanya yetkilileri, 27 Eylül akşam saatlerinde hava sahalarında İHA'ların tespit edilmesi üzerine havalimanları ve askeri üslerin geçici olarak kapatıldığını bildirdi.HollandaNOS televizyonunun aktardığına göre, Amsterdam yakınlarındaki Schiphol Havalimanı'nda, bir İHA’nın tespit edilmesi nedeniyle kalkış-iniş pisti 45 dakika süreyle kapatıldı. Askeri polise göre, saat 12.10 civarında hava trafik kontrol servisine pilotlardan, yaklaşık 150 metre yükseklikte bir İHA gördüklerini bildiren birkaç mesaj geldi. Uçuşlar, Zwolleburgbaan adlı yakınlardaki piste yönlendirildi. Daha sonra polis, bunun bir hava balonu olabileceğini öne sürdü.LitvanyaEtaplius haber ajansının bildirdiğine göre, Vilnius Uluslararası Havalimanı'nda üç İHA tespit edildiği için yedi uçuş gecikmeli gerçekleşti. Dört kalkış ve üç iniş ertelendi. Benzer bir olay daha önce 9 ve 11 Eylül'de yaşanmıştı.NorveçNRK televizyonuna göre, Norveç'te Erland Hava Üssü üzerinde bir İHA tespit edildi. Detaylar paylaşılmadı.Cumartesi günü Sergey Lavrov BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, Rusya'nın Avrupa devletleri veya NATO ülkelerindeki hedeflere füze veya İHA yönlendirmediğini belirtmişti.
00:43 28.09.2025
Norveç, Hollanda ve Litvanya'da cumartesi akşamı tespit edilen insansız hava araçları (İHA) nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşandı.
Norveç, Hollanda ve Litvanya yetkilileri, 27 Eylül akşam saatlerinde hava sahalarında İHA'ların tespit edilmesi üzerine havalimanları ve askeri üslerin geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Hollanda

NOS televizyonunun aktardığına göre, Amsterdam yakınlarındaki Schiphol Havalimanı'nda, bir İHA’nın tespit edilmesi nedeniyle kalkış-iniş pisti 45 dakika süreyle kapatıldı. Askeri polise göre, saat 12.10 civarında hava trafik kontrol servisine pilotlardan, yaklaşık 150 metre yükseklikte bir İHA gördüklerini bildiren birkaç mesaj geldi. Uçuşlar, Zwolleburgbaan adlı yakınlardaki piste yönlendirildi. Daha sonra polis, bunun bir hava balonu olabileceğini öne sürdü.

Litvanya

Etaplius haber ajansının bildirdiğine göre, Vilnius Uluslararası Havalimanı'nda üç İHA tespit edildiği için yedi uçuş gecikmeli gerçekleşti. Dört kalkış ve üç iniş ertelendi. Benzer bir olay daha önce 9 ve 11 Eylül'de yaşanmıştı.

Norveç

NRK televizyonuna göre, Norveç'te Erland Hava Üssü üzerinde bir İHA tespit edildi. Detaylar paylaşılmadı.
Cumartesi günü Sergey Lavrov BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, Rusya'nın Avrupa devletleri veya NATO ülkelerindeki hedeflere füze veya İHA yönlendirmediğini belirtmişti.
