Neslim Güngen ve eşinin de aralarında bulunduğu 26 sanık hakim karşısına çıktı: 'Ben istihdam sağladım fenomen değilim'
Neslim Güngen ve eşinin de aralarında bulunduğu 26 sanık hakim karşısına çıktı: 'Ben istihdam sağladım fenomen değilim'
30.09.2025
İstanbul'da gerçekleştirilen 'fenomen operasyonu' kapsamında tutuklanan Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in de bulunduğu 26 sanığın yargılanması Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmayla başladı.Duruşmada, 4 müşteki ile tarafların avukatları da hazır bulundu.Savunmasını yapan tutuklu sanık Neslim Güngen, bir suçu olmadığını iddia etti ve "Ben istihdam sağladım. Fenomen değilim, benim işim güzellik salonu işletmek. Tek derdim çocuklarım" dedi.Tutuklu sanık Oğuzhan Küllü, 2017 yılının temmuz ayında Neslim Güngen Güzellik Merkezi'nde muhasebeci olarak göreve başladığını, güzellik alanında çeşitli cihazların satışını yaptığını ve finans müdürüne işlemleri bildirdiğini anlattı. Küllü, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, imza yetkisi olmadığını savundu.Çanta çanta para aldığı iddiasını yalanladıTutuklu sanık Ali Osman Tunca, hiçbir sözleşme alanında olmadığını ve sözleşmenin nasıl yapıldığını bilmediğini öne sürdü. Sahte evrak düzenlediği ve örgüt üyesi olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmeyen Tunca, sanık İnanç Güngen'in kendisine çanta çanta para verdiği yönündeki iddiaları kabul etmediğini dile getirerek, tahliyesine karar verilmesi talabında bulundu.Tutuklu ve tutuksuz sanıklar arasında kavga çıktıDuruşmada, tutuklu sanık Neslim Güngen ve tutuksuz sanıklar arasında zaman zaman sözlü tartışma yaşanırken, tarafları salonda bulunan jandarma görevlileri sakinleştirdi.Mahkeme heyeti, salonun yetersiz olduğu gerekçesiyle duruşmanın Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılmasına hükmetti. Heyet, duruşmayı yarına erteledi.Neslim Güngen kimdir?Sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında 2023 yılının sonunda Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.'Kara para aklama ve resmi belgede sahtecilik' soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Neslim Güngen'in güzellik salonlarında herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere etiket basılarak kolajen ip ve gençleştirme ipi gibi isimlerde tedavi uygulandığı da ortaya çıkmıştı.
Neslim Güngen ve eşinin de aralarında bulunduğu 26 sanık hakim karşısına çıktı: 'Ben istihdam sağladım fenomen değilim'

23:15 30.09.2025 (güncellendi: 23:16 30.09.2025)
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 26 sanığın yargılanmasına başlandı. Savunmasını yapan Neslim Güngen "Ben istihdam sağladım. Fenomen değilim, benim işim güzellik salonu işletmek" diyerek tek derdinin çocukları olduğunu söyledi.
İstanbul'da gerçekleştirilen 'fenomen operasyonu' kapsamında tutuklanan Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in de bulunduğu 26 sanığın yargılanması Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmayla başladı.
Duruşmada, 4 müşteki ile tarafların avukatları da hazır bulundu.
Savunmasını yapan tutuklu sanık Neslim Güngen, bir suçu olmadığını iddia etti ve "Ben istihdam sağladım. Fenomen değilim, benim işim güzellik salonu işletmek. Tek derdim çocuklarım" dedi.
Tutuklu sanık Oğuzhan Küllü, 2017 yılının temmuz ayında Neslim Güngen Güzellik Merkezi'nde muhasebeci olarak göreve başladığını, güzellik alanında çeşitli cihazların satışını yaptığını ve finans müdürüne işlemleri bildirdiğini anlattı. Küllü, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, imza yetkisi olmadığını savundu.

Çanta çanta para aldığı iddiasını yalanladı

Tutuklu sanık Ali Osman Tunca, hiçbir sözleşme alanında olmadığını ve sözleşmenin nasıl yapıldığını bilmediğini öne sürdü. Sahte evrak düzenlediği ve örgüt üyesi olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmeyen Tunca, sanık İnanç Güngen'in kendisine çanta çanta para verdiği yönündeki iddiaları kabul etmediğini dile getirerek, tahliyesine karar verilmesi talabinde bulundu.

Tutuklu ve tutuksuz sanıklar arasında kavga çıktı

Duruşmada, tutuklu sanık Neslim Güngen ve tutuksuz sanıklar arasında zaman zaman sözlü tartışma yaşanırken, tarafları salonda bulunan jandarma görevlileri sakinleştirdi.
Mahkeme heyeti, salonun yetersiz olduğu gerekçesiyle duruşmanın Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılmasına hükmetti.
Heyet, duruşmayı yarına erteledi.

Neslim Güngen kimdir?

Sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında 2023 yılının sonunda Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
'Kara para aklama ve resmi belgede sahtecilik' soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Neslim Güngen'in güzellik salonlarında herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere etiket basılarak kolajen ip ve gençleştirme ipi gibi isimlerde tedavi uygulandığı da ortaya çıkmıştı.
TÜRKİYE
Fenomen operasyonu: Yumak ipler ve marketten alınan sıradan kremlerle gençleştirme tedavisi
10 Temmuz 2024, 16:27
