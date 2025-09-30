https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/moldovada-muhalefet-oy-hilelerine-ragmen-siyasi-sahnede-kendini-gostermeyi-basardi-1099771825.html

'Moldova'da muhalefet, oy hilelerine rağmen siyasi sahnede kendini göstermeyi başardı'

‘Moldova’da muhalefet, oy hilelerine rağmen siyasi sahnede kendini göstermeyi başardı’

Sputnik Türkiye

30.09.2025

Filistinli uluslararası ilişkiler uzmanı Avad Salimiyah, Moldova’da düzenlenen parlamento seçimlerini Sputnik’e yorumladı.Ülkedeki seçim sürecinin başından beri suistimallerle gölgelendiğini ifade eden Salimiyah, "Muhalefet partilerinin seçimlerden dışlanmasından, güvenlik güçlerinin destekçilerine uyguladığı baskıdan sandık manipülasyonlarına kadar her şey, Moldovalıların Avrupalılara olan sözde sadakatini ve Avrupa Birliği’ne (AB) katılma isteklerini göstermeyi amaçlıyordu" diye konuştu.Filistinli uzman, "Ancak ulusal muhalefet, iktidardaki Batı yanlısı partinin oy hilelerine ve tarafsız gözlemcilerin yokluğuna rağmen siyasi sahnede kendini göstermeyi ve önemli sonuçlar elde etmeyi başardı. Şimdi, potansiyeli ve etkisi ile bu halk hareketi Moldova'da önemli bir rol oynayabilir" vurgusunu yaptı.Alternatif olaraksa muhalefetin, yapılan ihlallere dair kanıtlar sunarak, adil olmayan seçim yönetimi sorununu uluslararası düzeye, BM Güvenlik Konseyi'ne, BM Genel Kurulu'na ve diğer uluslararası kuruluşlara taşıyabileceğine dikkat çeken Salimiyah, "Sivil itaatsizlik de olası bir adım olabilir, muhalefet güçleri toplumun en az yarısını temsil ettiğinden de bu durum tüm devlet kurumlarının işleyişini felç edebilir" uyarısında bulundu.Salimiyah, "Barışçıl protestolar bile ekonomik çöküş ve devlet yapılarının felç olmasını beraberinde getirebilir. Ülkenin iç çatışmaya sürüklenmesini önlemenin en güvenli yolun diyalog olmaya devam ettiğini anlamak önemlidir. Ancak, Moldova makamlarının Batı yanlısı tutumunu sürdürmesi bir devrim senaryosunu, yani bir darbeyi tetikleyebilir ve bu, kaçınılmaz olarak Moldova'yı kasıtlı olarak Moskova'ya karşı ‘koruyucu bir bariyere’ dönüştüren Avrupa'nın müdahalesine yol açabilir" ifadelerini kullandı.

