Moldova Eski Başbakanı Tarlev: Seçimlerde hile yapıldı, ülke ekonomik çöküşe gidiyor
Moldova Eski Başbakanı Tarlev: Seçimlerde hile yapıldı, ülke ekonomik çöküşe gidiyor
Moldova’da 2001-2008 yılları arasında başbakanlık yapan, Moldova’nın Geleceği Partisi Genel Başkanı ve Vatansever Blok Eş Başkanı Vasiliy Tarlev, Sputnik’e verdiği demeçte, ülkede gerçekleşen parlamento seçimlerinin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Tarlev, “Muhalefetin görüşü, iktidarın seçimleri kaybettiği yönünde. Özellikle ülkede yaşayan insanlar bu görüşte. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde ve Transdinyester bölgesinde yaşayan Moldovalıların seçimlere katılmasına izin verilmedi. Avrupa’daki sözde diaspora sayesinde sonuçları manipüle ettiler ve seçimleri kazandılar. Moldova vatandaşları bu sonuçlardan memnun değil. Bu durumun iyi bir sonuca yol açacağını düşünmüyorum” dedi.Tarlev, mevcut durumda seçimlerdeki yüksek oranda sahtecilik iddiaları ve toplumdaki gerginlik nedeniyle, iktidardaki PAS (Eylem ve Dayanışma Partisi) yönetiminin ülkeyi ekonomik bir çöküşe sürükleyebileceğini savundu. Ayrıca, “Eğer PAS ülkeyi yönetmeye devam ederse, bu ekonomik bir çöküşe yol açar. Tanrı korusun, Moldova’yı belirli askeri çatışmalara dahil ederlerse durum daha da kötüleşir” diyerek endişelerini dile getirdi.
Moldova'nın eski Başbakanı ve Moldova'nın Geleceği Partisi lideri Vasiliy Tarlev, parlamento seçimlerinde hile yapıldığını, Moldovalıların çoğunun seçim sonuçlarından memnun olmadığını ve mevcut yönetimin ülkeyi ekonomik çöküşe sürükleyebileceğini ifade etti.
