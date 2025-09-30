https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/mitten-siber-guvenlik-operasyonu-9-internet-sitesi-kapatildi-1099794746.html

MİT'ten 'siber güvenlik' operasyonu: 9 internet sitesi kapatıldı

MİT'ten 'siber güvenlik' operasyonu: 9 internet sitesi kapatıldı

Sputnik Türkiye

MİT koordinesinde kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçiren ve casusluk faaliyetleri kapsamında bu verileri yurt dışındaki bağlantılara aktaran kişilere... 30.09.2025

Kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirerek bunları yurt dışındaki bağlantılara satan kişilere yönelik MİT koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ve MASAK işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyonda 9 internet sitesi kapatıldı, gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Kişisel verilere yasa dışı yollarla eriştilerAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşların kişisel verilerine yasa dışı yollarla erişim sağlayan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı sorgu sistemlerinin yöneticileri ve geliştiricilerinin de aralarında bulunduğu kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.Z.H., B.K. ve M.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Verileri yurt dışına sattıkları tespit edildiUSOM’un teknik desteğiyle siber suçluların kullandığı altyapılar ortaya çıkarılırken, MASAK tarafından yapılan incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği deşifre edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, elde edilen kişisel verilerin casusluk faaliyetleri kapsamında yurt dışındaki bağlantılara aktarıldığı tespit edildi.9 internet sitesi kapatıldıSiber suçlular arasında "Sowix", "Ondex" ve "EmreQuery" isimleriyle bilinen yasa dışı sorgu panellerinin de aralarında bulunduğu toplam 9 internet sitesi, gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilerek erişime kapatıldı.

