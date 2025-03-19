https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/siber-guvenlik-kanunu-yururluge-girdi-10-yildan-15-yila-kadar-hapis-cezasi-verilecek-1094638072.html

Siber Güvenlik Kanunu yürürlüğe girdi: 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilecek

Siber Güvenlik Kanunu yürürlüğe girdi: 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilecek

Sputnik Türkiye

Siber Güvenlik Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 'Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:53+0300

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TBMM Genel Kurulu'nda 12 Mart'ta kabul edilerek yasalaşan Siber Güvenlik Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelik yerli ve milli ürünlerden yana olacak.Belirtilen yetkiler çerçevesinde elde edilecek kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.Kurulun üyelerinin kimlerden oluşacağı belli olduKanunla, Siber Güvenlik Kurulu'nun kimlerden oluşacağı da düzenlendi. Bu kapsamda Kurul, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı'ndan oluşacak.Cumhurbaşkanının katılmadığı hallerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı kurula başkanlık edecek. Kurul toplantılarına üyeler dışında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kişiler de çağrılarak bilgi ve görüş alınabilecek. Kurul, görevleri kapsamında gerekli görmesi halinde komisyon ve çalışma grupları oluşturabilecek. Komisyon ve çalışma grupları, kurulun görev alanına giren hususlarda teknik düzeyde çalışmalar yapacak ve karar önerileri oluşturacak.Komisyon ve çalışma grubu toplantılarına, görüşlerinden faydalanmak üzere alanında uzman kişiler de davet edilebilecek.Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik siber saldırı gerçekleştiren veya bu saldırı neticesinde elde ettiği her türlü veriyi siber uzayda bulunduranlara, daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.Bu saldırı neticesinde elde ettiği her türlü veriyi siber uzayda yayan, başka bir yere gönderen veya satışa çıkaranlara 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilecek.Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere kanunla yetkilendirilen mercilerin ve denetim görevlilerinin görev ve yetkileri kapsamında istedikleri bilgi, belge, yazılım, veri ve donanımı vermeyenler veya bunların alınmasına engel olanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 günden 1500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.Sır saklama yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/turknet-hacklendi-sirketten-resmi-aciklama-geldi-sizan-verilerde-yok-yok-simdi-ne-olacak-1094543447.html

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türkiye, tbmm, milli savunma bakanı, resmi gazete, siber, siber güvenlik