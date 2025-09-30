Milli Güvenlik Kurulu 2 saat sürdü: Yazılı açıklama bekleniyor

Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/milli-guvenlik-kurulu-2-saat-surdu-yazili-aciklama-bekleniyor-1099804036.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası yazılı açıklama bekleniyor. 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T19:15+0300
2025-09-30T19:25+0300
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
19:15 30.09.2025 (güncellendi: 19:25 30.09.2025)
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası yazılı açıklama bekleniyor.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
