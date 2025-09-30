Türkiye
Maçta başına darbe almıştı: 19 yaşındaki kaleci hayatını kaybetti
Maçta başına darbe almıştı: 19 yaşındaki kaleci hayatını kaybetti
İspanya'da maç sırasında başına darbe alan 19 yaşındaki kaleci Raul Ramirez hayatını kaybetti.
İspanya 3. bölgesel futbol liginde oynanan maçta başına darbe alan 19 yaşındaki kaleci Raul Ramirez hayatını kaybetti. Ramirez'in ölümü geçen hafta maçta aldığı beyin hasarı nedeniyle yaşamını yitiren Arsenal'in eski U21 futbolcusu Billy Vigar'ı akıllara getirdi. Hava topuna çıktı, başına darbe aldıİspanya 3. bölgesel futbol liginde CD Colindres'in kalecisi Raul Ramirez, 27 Eylül'de Revilla'ya karşı oynadıkları maçın 60. dakikasında rakip futbolcuyla çıktığı hava topunda aldığı darbe sonucunda bilincini kaybetti.İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından sahada yapılan ve sonrasında ambulans ile hastaneye götürülen genç kalecinin tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Cantabria Futbol Federasyonu ile CD Colinders başta olmak üzere birçok bölgesel futbol kulübü, Ramirez'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Maçta başına darbe almıştı: 19 yaşındaki kaleci hayatını kaybetti

İspanya'da maç sırasında başına darbe alan 19 yaşındaki kaleci Raul Ramirez hayatını kaybetti.
İspanya 3. bölgesel futbol liginde oynanan maçta başına darbe alan 19 yaşındaki kaleci Raul Ramirez hayatını kaybetti. Ramirez'in ölümü geçen hafta maçta aldığı beyin hasarı nedeniyle yaşamını yitiren Arsenal'in eski U21 futbolcusu Billy Vigar'ı akıllara getirdi.

Hava topuna çıktı, başına darbe aldı

İspanya 3. bölgesel futbol liginde CD Colindres'in kalecisi Raul Ramirez, 27 Eylül'de Revilla'ya karşı oynadıkları maçın 60. dakikasında rakip futbolcuyla çıktığı hava topunda aldığı darbe sonucunda bilincini kaybetti.
İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından sahada yapılan ve sonrasında ambulans ile hastaneye götürülen genç kalecinin tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Cantabria Futbol Federasyonu ile CD Colinders başta olmak üzere birçok bölgesel futbol kulübü, Ramirez'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
