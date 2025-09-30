https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/macta-basina-darbe-almisti-19-yasindaki-kaleci-hayatini-kaybetti-1099796805.html
Maçta başına darbe almıştı: 19 yaşındaki kaleci hayatını kaybetti
Maçta başına darbe almıştı: 19 yaşındaki kaleci hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İspanya'da maç sırasında başına darbe alan 19 yaşındaki kaleci Raul Ramirez hayatını kaybetti. 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T16:27+0300
2025-09-30T16:27+0300
2025-09-30T16:27+0300
spor
futbol
kaleci
hayatını kaybetti
raul ramirez
billy vigar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099796245_0:79:512:367_1920x0_80_0_0_cbf473af1e40d6f4a4d91497e091acf8.jpg
İspanya 3. bölgesel futbol liginde oynanan maçta başına darbe alan 19 yaşındaki kaleci Raul Ramirez hayatını kaybetti. Ramirez'in ölümü geçen hafta maçta aldığı beyin hasarı nedeniyle yaşamını yitiren Arsenal'in eski U21 futbolcusu Billy Vigar'ı akıllara getirdi. Hava topuna çıktı, başına darbe aldıİspanya 3. bölgesel futbol liginde CD Colindres'in kalecisi Raul Ramirez, 27 Eylül'de Revilla'ya karşı oynadıkları maçın 60. dakikasında rakip futbolcuyla çıktığı hava topunda aldığı darbe sonucunda bilincini kaybetti.İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından sahada yapılan ve sonrasında ambulans ile hastaneye götürülen genç kalecinin tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Cantabria Futbol Federasyonu ile CD Colinders başta olmak üzere birçok bölgesel futbol kulübü, Ramirez'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/arsenalin-eski-futbolcusu-yasamini-yitirdi-21-yasindaki-vigor-macta-sakatlanmisti-1099679708.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099796245_0:31:512:415_1920x0_80_0_0_40b090d574605456c44361ce107e619a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
futbol, kaleci, hayatını kaybetti, raul ramirez, billy vigar
futbol, kaleci, hayatını kaybetti, raul ramirez, billy vigar
Maçta başına darbe almıştı: 19 yaşındaki kaleci hayatını kaybetti
İspanya'da maç sırasında başına darbe alan 19 yaşındaki kaleci Raul Ramirez hayatını kaybetti.
İspanya 3. bölgesel futbol liginde oynanan maçta başına darbe alan 19 yaşındaki kaleci Raul Ramirez hayatını kaybetti. Ramirez'in ölümü geçen hafta maçta aldığı beyin hasarı nedeniyle yaşamını yitiren Arsenal'in eski U21 futbolcusu Billy Vigar'ı akıllara getirdi.
Hava topuna çıktı, başına darbe aldı
İspanya 3. bölgesel futbol liginde CD Colindres'in kalecisi Raul Ramirez, 27 Eylül'de Revilla'ya karşı oynadıkları maçın 60. dakikasında rakip futbolcuyla çıktığı hava topunda aldığı darbe sonucunda bilincini kaybetti.
İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından sahada yapılan ve sonrasında ambulans ile hastaneye götürülen genç kalecinin tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Cantabria Futbol Federasyonu ile CD Colinders başta olmak üzere birçok bölgesel futbol kulübü, Ramirez'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.