https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/macta-basina-darbe-almisti-19-yasindaki-kaleci-hayatini-kaybetti-1099796805.html

Maçta başına darbe almıştı: 19 yaşındaki kaleci hayatını kaybetti

Maçta başına darbe almıştı: 19 yaşındaki kaleci hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İspanya'da maç sırasında başına darbe alan 19 yaşındaki kaleci Raul Ramirez hayatını kaybetti. 30.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-30T16:27+0300

2025-09-30T16:27+0300

2025-09-30T16:27+0300

spor

futbol

kaleci

hayatını kaybetti

raul ramirez

billy vigar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099796245_0:79:512:367_1920x0_80_0_0_cbf473af1e40d6f4a4d91497e091acf8.jpg

İspanya 3. bölgesel futbol liginde oynanan maçta başına darbe alan 19 yaşındaki kaleci Raul Ramirez hayatını kaybetti. Ramirez'in ölümü geçen hafta maçta aldığı beyin hasarı nedeniyle yaşamını yitiren Arsenal'in eski U21 futbolcusu Billy Vigar'ı akıllara getirdi. Hava topuna çıktı, başına darbe aldıİspanya 3. bölgesel futbol liginde CD Colindres'in kalecisi Raul Ramirez, 27 Eylül'de Revilla'ya karşı oynadıkları maçın 60. dakikasında rakip futbolcuyla çıktığı hava topunda aldığı darbe sonucunda bilincini kaybetti.İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından sahada yapılan ve sonrasında ambulans ile hastaneye götürülen genç kalecinin tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Cantabria Futbol Federasyonu ile CD Colinders başta olmak üzere birçok bölgesel futbol kulübü, Ramirez'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/arsenalin-eski-futbolcusu-yasamini-yitirdi-21-yasindaki-vigor-macta-sakatlanmisti-1099679708.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

futbol, kaleci, hayatını kaybetti, raul ramirez, billy vigar