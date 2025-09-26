Arsenal'in eski futbolcusu yaşamını yitirdi: 21 yaşındaki Vigor maçta sakatlanmıştı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/arsenalin-eski-futbolcusu-yasamini-yitirdi-21-yasindaki-vigor-macta-sakatlanmisti-1099679708.html
Arsenal'in eski U21 futbolcusu Billy Vigar, cumartesi günü oynanan maçta sakatlanarak beyin hasarı geçirdi. Hastanede tedavi altında olan 21 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti. Komaya girmiştiİngiltere'nin 7. lig kulübü Chichester City'den yapılan açıklamada, Vigar'ın 20 Eylül Cumartesi günü oynanan Wingate & Finchley maçında sakatlanarak beyin hasarı geçirdiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan 21 yaşındaki forvetin, komaya girdiği belirtilerek, "Salı günü, iyileşme şansını artırmak için bir ameliyata ihtiyacı vardı. Bu ameliyat yardımcı olsa da, sakatlığı onun için çok ağır oldu ve perşembe sabahı hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.Futbola Arsenal altyapısında başlayan Vigar, 9 Ağustos'dan beri Chichester City forması giyiyordu.İngiliz ligi yastaİngiltere Futbol Federasyonu ve Arsenal hayatını kaybeden genç futbolcu için taziye mesajı yayımladı. İngiliz basınına göre ligde bu hafta sonu oynanacak tüm maçlardan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve oyuncular Vigar'ın anısına siyah bant takacak.
