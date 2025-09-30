Lavrov: Rusya, Trump'ın Gazze planının detaylarını bilmiyor
13:37 30.09.2025
© Sputnik / Sergey GuneyevRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
© Sputnik / Sergey Guneyev
Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Başkanı Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki durumu çözüme kavuşturmaya yönelik planının ayrıntılarını bilmediklerini, sadece maddelerini gördüklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 22. oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki krizi sonlandırmaya yönelik dün sunduğu planını değerlendiren Lavrov, “Bu planı görmedik, sadece içeriği hakkında yorumlar duyduk” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Gazze'yi geçici olarak yönetecek uluslararası kuruluşun başına Tony Blair'in getirilmesinin planlandığını duydum. Bunu kendisi zaten duyurmuş gibi görünüyor. Ama tekrar ediyorum, ayrıntıları bilmiyorum, ona hangi yetkileri vermeyi planladıklarını veya Arap ülkelerinin bu konuda ne düşündüğünü bilmiyorum.
Lavrov, Rusya’nın Trump’ın planına yönelik tutumuyla ilgili bir soru üzerine, Moskova’nın bu konuyla ilgili nihai kararı, “ancak Filistin ve İsrail'in tüm komşularının, genel olarak bölge ülkelerinin, Arap Birliği'nin, Körfez İşbirliği Konseyi'nin ve en önemlisi Filistinlilerin görüşlerini dinledikten sonra” vereceğini kaydetti.
Trump planında öngörülen Gazze yönetimine, Filistin Ulusal Yönetimi temsilcilerinin gözlemci olarak bile dahil edilmeyeceğini duyduklarını söyleyen Rus diplomat, “Tekrar ediyorum, önce tüm detayları netleştirmemiz gerekiyor” diye altını çizdi.
‘Moldova’daki seçimler hileliydi’
Moldova’da gerçekleşen ve iktidardaki PAS’ın zaferiyle sonuçlanan parlamento seçimlerini değerlendiren Lavrov, şunu dedi:
Seçimler hileliydi. Seçmen oylarını nasıl bu kadar manipüle edebildiklerine hayret ediyorum... Tüm bu manipülasyonlara rağmen, vatansever örgüt Moldova'nın içinde (Cumhurbaşkanı) Maia Sandu'nun partisinden daha fazla oy aldı... Tüm entrikalara rağmen sonuç hâlâ çok önemli. Bu kadar hileli yöntemlere rağmen iktidar pek de iyi durumda değil.
‘Tomahawk, Avrupa'nın baskısının sonucu’
Rus bakan, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in, Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzesi tedariki olasılığını görüştüklerini ancak nihai kararın ABD Başkanı Donald Trump’ın vereceği yönündeki açıklamasına ilişkin bir soru üzerine şu yorumda bulundu:
Bence bu, öncelikle Avrupa'nın Washington üzerindeki baskısının bir sonucu ve Washington, müttefiklerinin görüşlerini dikkate aldığını göstermek istiyor. Henüz nihai bir kararla karşı karşıya olduğumuzu sanmıyorum. Amerikalılar herkese Tomahawk füzesi tedarik etmiyor.
Lavrov, “Tomahawk’lar Ukrayna’ya verilse bile savaş alanındaki durumu değiştirmeyecekler” diye ekledi.
Putin, Valday’a katılacak
Valday etkinliklerini değerlendiren Lavrov, “Asıl etkinlik yarından sonraki gün, Başkan Putin geldiğinde olacak. Bu oturumun en yoğun olacağını düşünüyorum ve başkanımızın soru-cevaplarını sabırsızlıkla bekliyoruz” diye bildirdi.