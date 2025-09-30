https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/lavrov-rusya-trumpin-gazze-planinin-detaylarini-bilmiyor-1099789020.html

Lavrov: Rusya, Trump'ın Gazze planının detaylarını bilmiyor

30.09.2025

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 22. oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki krizi sonlandırmaya yönelik dün sunduğu planını değerlendiren Lavrov, “Bu planı görmedik, sadece içeriği hakkında yorumlar duyduk” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Lavrov, Rusya’nın Trump’ın planına yönelik tutumuyla ilgili bir soru üzerine, Moskova’nın bu konuyla ilgili nihai kararı, “ancak Filistin ve İsrail'in tüm komşularının, genel olarak bölge ülkelerinin, Arap Birliği'nin, Körfez İşbirliği Konseyi'nin ve en önemlisi Filistinlilerin görüşlerini dinledikten sonra” vereceğini kaydetti.Trump planında öngörülen Gazze yönetimine, Filistin Ulusal Yönetimi temsilcilerinin gözlemci olarak bile dahil edilmeyeceğini duyduklarını söyleyen Rus diplomat, “Tekrar ediyorum, önce tüm detayları netleştirmemiz gerekiyor” diye altını çizdi.‘Moldova’daki seçimler hileliydi’Moldova’da gerçekleşen ve iktidardaki PAS’ın zaferiyle sonuçlanan parlamento seçimlerini değerlendiren Lavrov, şunu dedi:‘Tomahawk, Avrupa'nın baskısının sonucu’Rus bakan, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in, Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzesi tedariki olasılığını görüştüklerini ancak nihai kararın ABD Başkanı Donald Trump’ın vereceği yönündeki açıklamasına ilişkin bir soru üzerine şu yorumda bulundu:Lavrov, “Tomahawk’lar Ukrayna’ya verilse bile savaş alanındaki durumu değiştirmeyecekler” diye ekledi.Putin, Valday’a katılacakValday etkinliklerini değerlendiren Lavrov, “Asıl etkinlik yarından sonraki gün, Başkan Putin geldiğinde olacak. Bu oturumun en yoğun olacağını düşünüyorum ve başkanımızın soru-cevaplarını sabırsızlıkla bekliyoruz” diye bildirdi.

