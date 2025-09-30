Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Kuzey Akım saldırısının şüphelisi Polonya'da yakalandı
Kuzey Akım saldırısının şüphelisi Polonya'da yakalandı
Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıyla ilgili Almanya'da yürütülen davada şüpheli olarak geçen bir kişinin Polonya'da gözaltına alındığı... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T13:34+0300
2025-09-30T13:32+0300
ukrayna kri̇zi̇
kuzey akım
ukrayna
rusya
almanya
polonya
avrupa
doğalgaz boru hattı
terör saldırısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/1d/1061774155_0:187:1800:1200_1920x0_80_0_0_128510538e7df88259bac9db568c3330.jpg
Polonya radyosunun aktardığına göre, Almanya tarafından, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırının faillerinden biri olarak gösterilen Ukrayna vatandaşı Vladimir Z., Polonya'da yakalandı.Radyonun haberinde, “Almanya'nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki patlamaya karıştığı iddia ettiği Ukraynalı Vladimir Z., Polonya'da gözaltına alındı” ifadesi kullanıldı.Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, patlamalarla ilgili Avrupa ülkelerinden defalarca bilgi talep ettiğini, ancak cevap alamadıklarını bildirmişti. 21 Ağustos 2025 tarihinde, Alman savcılığının talebi üzerine İtalyan polisi, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajda yer aldığı düşünülen 49 yaşındaki Ukraynalı Sergey Kuznetsov'u Rimini eyaletinde tutuklamıştı.
ukrayna
rusya
almanya
polonya
Kuzey Akım saldırısının şüphelisi Polonya'da yakalandı

13:34 30.09.2025
© İHAKuzey Akım boru hatlarının hasarlı bölümlerinden çıkan gaz sızıntısı
Kuzey Akım boru hatlarının hasarlı bölümlerinden çıkan gaz sızıntısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
© İHA
Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıyla ilgili Almanya'da yürütülen davada şüpheli olarak geçen bir kişinin Polonya'da gözaltına alındığı bildirildi.
Polonya radyosunun aktardığına göre, Almanya tarafından, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırının faillerinden biri olarak gösterilen Ukrayna vatandaşı Vladimir Z., Polonya'da yakalandı.
Radyonun haberinde, “Almanya'nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki patlamaya karıştığı iddia ettiği Ukraynalı Vladimir Z., Polonya'da gözaltına alındı” ifadesi kullanıldı.
Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, patlamalarla ilgili Avrupa ülkelerinden defalarca bilgi talep ettiğini, ancak cevap alamadıklarını bildirmişti. 21 Ağustos 2025 tarihinde, Alman savcılığının talebi üzerine İtalyan polisi, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajda yer aldığı düşünülen 49 yaşındaki Ukraynalı Sergey Kuznetsov'u Rimini eyaletinde tutuklamıştı.
