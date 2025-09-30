https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/kuzey-akim-saldirisinin-suphelisi-polonyada-yakalandi-1099788696.html

Kuzey Akım saldırısının şüphelisi Polonya'da yakalandı

Polonya radyosunun aktardığına göre, Almanya tarafından, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırının faillerinden biri olarak gösterilen Ukrayna vatandaşı Vladimir Z., Polonya'da yakalandı.Radyonun haberinde, “Almanya'nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki patlamaya karıştığı iddia ettiği Ukraynalı Vladimir Z., Polonya'da gözaltına alındı” ifadesi kullanıldı.Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, patlamalarla ilgili Avrupa ülkelerinden defalarca bilgi talep ettiğini, ancak cevap alamadıklarını bildirmişti. 21 Ağustos 2025 tarihinde, Alman savcılığının talebi üzerine İtalyan polisi, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajda yer aldığı düşünülen 49 yaşındaki Ukraynalı Sergey Kuznetsov'u Rimini eyaletinde tutuklamıştı.

