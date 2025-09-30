https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/donbassta-iki-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti--1099786721.html
Donbass'ta iki yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Donbass’ta iki yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
30.09.2025
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus güçler aktif ve kararlı eylemler sayesinde, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kirovsk ve Seversk Malıy yerleşim merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi.Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp 1600 kadar asker, bir tank ve 12 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 140 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna silah ve yakıt naklinde kullanılan demiryolu ulaşım altyapı tesisleri, İHA depoları ve üsleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 2 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 128 uçak tipi İHA engelledi.
