Kremlin'den Trump'ın Gazze planına ilişkin ilk açıklama

Kremlin'den Trump'ın Gazze planına ilişkin ilk açıklama

ABD Başkanı Trump'ın dün İsrail Başbakanı Netanyahu'yla açıkladığı Gazze'de barış planı hakkında Kremlin'den açıklama geldi. 30.09.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki çatışmaları sonlandırmaya yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.Peskov, "Rusya, kendi hedefleri olan, yani bu trajediyi önlemeyi amaçlayan her türlü çabayı her zaman destekliyor ve önceliklendiriyor. Elbette, Ortadoğu'daki olayların barışçıl bir şekilde sona ermesine yardımcı olabilmesi için bu planın uygulanmasını istiyoruz" dedi.'Talep gelirse, Rusya çözüm için katkı sunmaya hazır'Washington'dan Moskova'ya herhangi bir sinyal gelmediğini ve bundan dolayı Rusya'nın Gazze planında yer almadığını kaydeden Peskov, ancak talep halinde Moskova'nın çözüm için katkı sunmaya hazır olduğunun altını çizdi.AB'nin İHA duvarı planı: 'Duvarlar her zaman kötü'AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Rusya'nın 'saldırılarına' cevaben 'İHA duvarı' kurmayı planladıkları yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, "Birincisi, tarihin bize gösterdiği üzere, duvarların örülmesi her zaman kötüdür. İkincisi, Ukrayna'nın bu militarist çatışmacı politikasının şimdi de yeni bir bölücü duvarın inşası şeklinde tezahür etme potansiyelinin olması çok üzücü" ifadelerini kullandı.'Ukrayna cephede cesaret gösteremiyor'📍Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:🔴Ukrayna, diyalog kurmak yerine militarist politikasını sürdürüyor.🔴Kiev rejiminin cephede hiçbir cesaret gösterisi yok.🔴️AB'nin Macaristan'ı devre dışı bırakan yaptırım önerisi hakkında: Bu, önemli bir konuda oylama yaklaşımında bir paradigma değişikliğini temsil ediyor.🔴Almanya uzun süredir çatışmaya dolaylı olarak dahil.🔴Kremlin, Merz'in 'savaşla da ilgili değil, barışla da' şeklindeki açıklamasında herhangi bir yenilik görmedi.🔴Lavrov'un 80. BM Genel Kurulu'ndaki çalışmaları son derece yoğun ve olumlu geçti.

