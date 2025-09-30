https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/kayseride-12-yasindaki-cocuk-uvey-babasini-bicakladi-1099772201.html

Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçakladı

Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçakladı

Kayseri'de 12 yaşında bir çocuğun tartıştığı üvey babasını bıçakladığı, adamın ağır yaralı olduğu bildirildi. 30.09.2025

Kayseri'nin Talas ilçesinde 15 katlı apartmanın 8'inci katında annesi, kardeşi ve üvey babası Hasan P. ile yaşayan Y.C.K. evde çıkan tartışma sonucu üvey babasını bıçakladı.Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Hasan P. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Y.C.K. ise Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

