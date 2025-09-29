https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/ehliyetsiz-surucunun-yer-degistirme-oyunu-tutmadi-dron-kamerasi-yakaladi-1099763584.html

Ehliyetsiz sürücünün 'yer değiştirme oyunu' tutmadı: Dron kamerası yakaladı

Ehliyetsiz sürücünün 'yer değiştirme oyunu' tutmadı: Dron kamerası yakaladı

Sputnik Türkiye

Konya'da trafik ekiplerini gören ehliyetsiz sürücü, eşiyle yer değiştirip denetimde kaçmaya çalıştı ama dron kamerasına yakalandı. Ehliyetsiz sürücüye ceza... 29.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-29T16:01+0300

2025-09-29T16:01+0300

2025-09-29T16:01+0300

konya

trafik

trafik kontrolü

trafik cezası

ehliyet

drone

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099763296_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6565ebd06c842f6d7c6fa9ee65acf22c.png

Konya'da ehliyetsiz bir sürücü, trafik ekiplerini görünce eşiyle yer değiştirdi. Ama polisin dron kamerası otomobilin durma anını, sürücünün yer değiştirmesini ve aracın tekrar hareketlenmesini çekince yakayı ele verdi. Ehliyetsiz sürücüye dron görüntüleri delil olarak gösterilerek ceza kesildi. Polisleri görünce eşiyle yer değiştirdiKonya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince dron destekli trafik uygulaması yapıldı. Uygulama noktasını fark eden bir sürücü, otomobilini yol kenarına çekip araçtan inerek yanındaki eşini sürücü koltuğuna geçirdi. Dron kamerası, otomobilin durma anını, sürücünün yer değiştirmesini ve aracın tekrar hareketlenmesini kaydetti.Dron görüntüleri 'delil' olduİnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinde görevli polislerin, görüntüleri uygulama noktasındaki ekiplere haber vermesi üzerine araç durduruldu. Yapılan kontrollerde arka koltuğa geçen sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Sürücüye, dron görüntüleri delil gösterilerek "ehliyetsiz araç kullanma" suçundan idari para cezası uygulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/mahkemeden-emsal-karar-araciyla-carptigi-cocugun-olumune-neden-olan-surucuye-25-yil-hapis-cezasi--1099231588.html

konya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konya, trafik, trafik kontrolü, trafik cezası, ehliyet, drone