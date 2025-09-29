Ehliyetsiz sürücünün 'yer değiştirme oyunu' tutmadı: Dron kamerası yakaladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/ehliyetsiz-surucunun-yer-degistirme-oyunu-tutmadi-dron-kamerasi-yakaladi-1099763584.html
Konya'da ehliyetsiz bir sürücü, trafik ekiplerini görünce eşiyle yer değiştirdi. Ama polisin dron kamerası otomobilin durma anını, sürücünün yer değiştirmesini ve aracın tekrar hareketlenmesini çekince yakayı ele verdi. Ehliyetsiz sürücüye dron görüntüleri delil olarak gösterilerek ceza kesildi. Polisleri görünce eşiyle yer değiştirdiKonya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince dron destekli trafik uygulaması yapıldı. Uygulama noktasını fark eden bir sürücü, otomobilini yol kenarına çekip araçtan inerek yanındaki eşini sürücü koltuğuna geçirdi. Dron kamerası, otomobilin durma anını, sürücünün yer değiştirmesini ve aracın tekrar hareketlenmesini kaydetti.Dron görüntüleri 'delil' olduİnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinde görevli polislerin, görüntüleri uygulama noktasındaki ekiplere haber vermesi üzerine araç durduruldu. Yapılan kontrollerde arka koltuğa geçen sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Sürücüye, dron görüntüleri delil gösterilerek "ehliyetsiz araç kullanma" suçundan idari para cezası uygulandı.
Konya'da ehliyetsiz bir sürücü, trafik ekiplerini görünce eşiyle yer değiştirdi. Ama polisin dron kamerası otomobilin durma anını, sürücünün yer değiştirmesini ve aracın tekrar hareketlenmesini çekince yakayı ele verdi. Ehliyetsiz sürücüye dron görüntüleri delil olarak gösterilerek ceza kesildi.
Polisleri görünce eşiyle yer değiştirdi
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince dron destekli trafik uygulaması yapıldı. Uygulama noktasını fark eden bir sürücü, otomobilini yol kenarına çekip araçtan inerek yanındaki eşini sürücü koltuğuna geçirdi. Dron kamerası, otomobilin durma anını, sürücünün yer değiştirmesini ve aracın tekrar hareketlenmesini kaydetti.
Dron görüntüleri 'delil' oldu
İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinde görevli polislerin, görüntüleri uygulama noktasındaki ekiplere haber vermesi üzerine araç durduruldu. Yapılan kontrollerde arka koltuğa geçen sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Sürücüye, dron görüntüleri delil gösterilerek "ehliyetsiz araç kullanma" suçundan idari para cezası uygulandı.