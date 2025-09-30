https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/afad-duyurdu-akdenizde-deprem-oldu-1099777969.html

AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem oldu

AFAD bugün saat 7:55'te merkezi Akdeniz olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 6.09 km olarak açıklandı. 30.09.2025, Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 7.55'te merkezi Akdeniz olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Derinliği 6.09 km olan depremin, Datça açıklarına yaklaşık 270 km mesafede olduğu ifade edildi.

