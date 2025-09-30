https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/afad-duyurdu-akdenizde-deprem-oldu-1099777969.html
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem oldu
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem oldu
Sputnik Türkiye
AFAD bugün saat 7:55'te merkezi Akdeniz olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 6.09 km olarak açıklandı. 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T08:29+0300
2025-09-30T08:29+0300
2025-09-30T08:29+0300
son depremler
akdeniz
datça
afad
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 7.55'te merkezi Akdeniz olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Derinliği 6.09 km olan depremin, Datça açıklarına yaklaşık 270 km mesafede olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/prof-dr-okan-tuysuz-gomulu-fay-var-diyerek-dikkat-cekti-deprem-riskli-illeri-acikladi-7lik-deprem-1099748668.html
akdeniz
datça
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:160:1024:928_1920x0_80_0_0_88993a5f0d3bee43253a00b3fb6a9bb5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akdeniz, datça, afad, deprem
akdeniz, datça, afad, deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem oldu
AFAD bugün saat 7:55'te merkezi Akdeniz olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 6.09 km olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 7.55'te merkezi Akdeniz olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Derinliği 6.09 km olan depremin, Datça açıklarına yaklaşık 270 km mesafede olduğu ifade edildi.