SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem oldu
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem oldu
AFAD bugün saat 7:55'te merkezi Akdeniz olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 6.09 km olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 7.55'te merkezi Akdeniz olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Derinliği 6.09 km olan depremin, Datça açıklarına yaklaşık 270 km mesafede olduğu ifade edildi.
AFAD bugün saat 7:55'te merkezi Akdeniz olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 6.09 km olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 7.55'te merkezi Akdeniz olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Derinliği 6.09 km olan depremin, Datça açıklarına yaklaşık 270 km mesafede olduğu ifade edildi.
