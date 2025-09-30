https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/katar-disisleri-turkiye-abdnin-gazze-girisiminin-parcasi-konumunda-1099789934.html

Katar Dışişleri: Türkiye, ABD'nin Gazze girişiminin parçası konumunda

Katar Dışişleri: Türkiye, ABD'nin Gazze girişiminin parçası konumunda

Sputnik Türkiye

Doha’da basına konuşan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ansari, Türkiye’den temsilcilerin bugün Gazze arabuluculuk ekibinin toplantısına katılmayı... 30.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-30T14:02+0300

2025-09-30T14:02+0300

2025-09-30T14:43+0300

dünya

katar

katar dışişleri bakanlığı

türkiye

gazze

donald trump

geçiş süreci

anlaşma

plan

arabulucu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099789491_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ee51e7c913e99d08a243d05c8b6a98f1.jpg

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ansari, “Türkiye artık ABD girişiminin bir parçası konumunda” diyerek Ankara’nın bu süreçte yakın iş birliği içinde olduğunu söyledi.Ansari salı günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın, Katar ve Türkiye temsilcilerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik planını görüştüğünü söyledi.MİT Başkanı Kalın Katar’a gittiTürkiye de, Katar'da bugün Gazze için gerçekleşecek olan ara buluculuk toplantısına katılacağını açıkladı. 20 maddelik plan açıklandıTrump, pazartesi günü Gazze çatışmasını çözmek için 20 maddelik bir plan açıkladı. Teklif, diğer hususların yanı sıra, 72 saat içinde derhal ateşkes sağlanmasını ve rehinelerin serbest bırakılmasını öngörüyor. Plan ayrıca Hamas’ın ve ‘diğer grupların’ Gazze yönetimindeki doğrudan ya da dolaylı rollerinden vazgeçmesini şart koşuyor.Geçiş sürecinin başında Trump varPlana göre geçiş süreci, Trump’ın başkanlığını yapacağı uluslararası bir yapı tarafından denetlenecek ‘teknokrat, apolitik bir Filistinli komite’ tarafından yönetilecek.El-Ansari, “Trump’ın ateşkes teklifine ilişkin Hamas heyetiyle görüşmeler hâlâ devam ediyor, dün gece geç saatlere kadar sürdü ve bugün de sürecek. Türk heyeti de müzakerelere katılıyor” dedi.İsrail’in Katar’ın egemenliğini bir daha ihlal etmeme taahhüdüne de değinen el-Ansari, Doha’nın özürle birlikte gelen bu güvenceyi memnuniyetle karşıladığını söyledi.‘Türkiye arabuluculuk çalışmalarına desteği sürdürecek’Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Eylül’de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinde, İsrail'in düzenlediği saldırı ile barış müzakerelerini baltalamayı amaçladığını, her şartta müzakerelerin devamının faydalı olacağını, 'Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğini' kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/beyaz-saray-acikladi-gazzede-gecis-yonetimine-trump-baskanlik-edecek-1099769201.html

katar

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

katar, katar dışişleri bakanlığı, türkiye, gazze, donald trump, geçiş süreci, anlaşma, plan, arabulucu