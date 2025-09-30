Katar Dışişleri: Türkiye, ABD'nin Gazze girişiminin parçası konumunda

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/katar-disisleri-turkiye-abdnin-gazze-girisiminin-parcasi-konumunda-1099789934.html
Doha’da basına konuşan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ansari, Türkiye’den temsilcilerin bugün Gazze arabuluculuk ekibinin toplantısına katılmayı... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ansari, “Türkiye artık ABD girişiminin bir parçası konumunda” diyerek Ankara’nın bu süreçte yakın iş birliği içinde olduğunu söyledi.Ansari salı günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın, Katar ve Türkiye temsilcilerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik planını görüştüğünü söyledi.MİT Başkanı Kalın Katar’a gittiTürkiye de, Katar'da bugün Gazze için gerçekleşecek olan ara buluculuk toplantısına katılacağını açıkladı. 20 maddelik plan açıklandıTrump, pazartesi günü Gazze çatışmasını çözmek için 20 maddelik bir plan açıkladı. Teklif, diğer hususların yanı sıra, 72 saat içinde derhal ateşkes sağlanmasını ve rehinelerin serbest bırakılmasını öngörüyor. Plan ayrıca Hamas’ın ve ‘diğer grupların’ Gazze yönetimindeki doğrudan ya da dolaylı rollerinden vazgeçmesini şart koşuyor.Geçiş sürecinin başında Trump varPlana göre geçiş süreci, Trump’ın başkanlığını yapacağı uluslararası bir yapı tarafından denetlenecek ‘teknokrat, apolitik bir Filistinli komite’ tarafından yönetilecek.El-Ansari, “Trump’ın ateşkes teklifine ilişkin Hamas heyetiyle görüşmeler hâlâ devam ediyor, dün gece geç saatlere kadar sürdü ve bugün de sürecek. Türk heyeti de müzakerelere katılıyor” dedi.İsrail’in Katar’ın egemenliğini bir daha ihlal etmeme taahhüdüne de değinen el-Ansari, Doha’nın özürle birlikte gelen bu güvenceyi memnuniyetle karşıladığını söyledi.‘Türkiye arabuluculuk çalışmalarına desteği sürdürecek’Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Eylül’de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinde, İsrail'in düzenlediği saldırı ile barış müzakerelerini baltalamayı amaçladığını, her şartta müzakerelerin devamının faydalı olacağını, 'Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğini' kaydetmişti.
14:02 30.09.2025 (güncellendi: 14:43 30.09.2025)
Doha’da basına konuşan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ansari, Türkiye’den temsilcilerin bugün Gazze arabuluculuk ekibinin toplantısına katılmayı planladığını söyledi. Açıklamaya göre Hamas yetkilileri ise Trump’ın teklifini değerlendiriyor.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ansari, “Türkiye artık ABD girişiminin bir parçası konumunda” diyerek Ankara’nın bu süreçte yakın iş birliği içinde olduğunu söyledi.
Ansari salı günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın, Katar ve Türkiye temsilcilerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik planını görüştüğünü söyledi.
MİT Başkanı Kalın Katar’a gitti
Türkiye de, Katar'da bugün Gazze için gerçekleşecek olan ara buluculuk toplantısına katılacağını açıkladı.
Katar'daki toplantıda Türkiye'yi MİT Başkanı İbrahim Kalın
temsil edecek.
20 maddelik plan açıklandı
Trump, pazartesi günü Gazze çatışmasını çözmek için 20 maddelik bir plan açıkladı. Teklif, diğer hususların yanı sıra, 72 saat içinde derhal ateşkes sağlanmasını ve rehinelerin serbest bırakılmasını öngörüyor.
Plan ayrıca Hamas’ın ve ‘diğer grupların’ Gazze yönetimindeki doğrudan ya da dolaylı rollerinden vazgeçmesini şart koşuyor.
Geçiş sürecinin başında Trump var
Plana göre geçiş süreci, Trump’ın başkanlığını yapacağı uluslararası bir yapı tarafından denetlenecek ‘teknokrat, apolitik bir Filistinli komite’ tarafından yönetilecek.
El-Ansari, “Trump’ın ateşkes teklifine ilişkin Hamas heyetiyle görüşmeler hâlâ devam ediyor, dün gece geç saatlere kadar sürdü ve bugün de sürecek. Türk heyeti de müzakerelere katılıyor” dedi.
Sözcü, Katar’ın 'ABD’nin Gazze Şeridi’ndeki savaşı bitirme taahhüdünü yüksek takdirle karşıladığını' ve Trump’ın planının askeri eylemleri derhal durdurmaya yönelik kapsamlı bir vizyon sunduğunu ifade etti.
İsrail’in Katar’ın egemenliğini bir daha ihlal etmeme taahhüdüne de değinen el-Ansari, Doha’nın özürle birlikte gelen bu güvenceyi memnuniyetle karşıladığını söyledi.
‘Türkiye arabuluculuk çalışmalarına desteği sürdürecek’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Eylül’de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinde, İsrail'in düzenlediği saldırı ile barış müzakerelerini baltalamayı amaçladığını, her şartta müzakerelerin devamının faydalı olacağını, 'Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğini' kaydetmişti.