Can Holding soruşturması: Doğa Koleji’ne kayyum atandı

22.09.2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding soruşturmasında kara para aklandığına dair kuvvetli şüpheler tespit edilen Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ye kayyum atandığını açıkladı.Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme uyarınca atanan kayyumla şirketin yönetim organı kararları ve işlemleri TMSF onayına bağlandı veya tüm yetkiler doğrudan TMSF’ye devredildi.Bu şirket bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Koleji, kayyum kapsamında TMSF’nin denetimine girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın genişletilerek sürdürüleceğini kamuoyuna duyurdu.

