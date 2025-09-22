Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Can Holding soruşturması: Doğa Koleji’ne kayyum atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding soruşturmasında kara para aklandığına dair kuvvetli şüpheler tespit edilen Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ye kayyum atandığını açıkladı.Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme uyarınca atanan kayyumla şirketin yönetim organı kararları ve işlemleri TMSF onayına bağlandı veya tüm yetkiler doğrudan TMSF’ye devredildi.Bu şirket bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Koleji, kayyum kapsamında TMSF’nin denetimine girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın genişletilerek sürdürüleceğini kamuoyuna duyurdu.
türki̇ye
19:51 22.09.2025 (güncellendi: 20:01 22.09.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding soruşturmasında kara para aklandığına dair kuvvetli şüpheler tespit edilen Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ye kayyum atandığını açıkladı.
Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme uyarınca atanan kayyumla şirketin yönetim organı kararları ve işlemleri TMSF onayına bağlandı veya tüm yetkiler doğrudan TMSF’ye devredildi.
Bu şirket bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Koleji, kayyum kapsamında TMSF’nin denetimine girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın genişletilerek sürdürüleceğini kamuoyuna duyurdu.
