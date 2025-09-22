https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/can-holding-sorusturmasi-doga-kolejine-kayyum-atandi-1099578982.html
Can Holding soruşturması: Doğa Koleji’ne kayyum atandı
Can Holding soruşturması: Doğa Koleji'ne kayyum atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding soruşturmasında kara para aklandığına dair kuvvetli şüpheler tespit edilen Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ye kayyum atandığını açıkladı.Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme uyarınca atanan kayyumla şirketin yönetim organı kararları ve işlemleri TMSF onayına bağlandı veya tüm yetkiler doğrudan TMSF’ye devredildi.Bu şirket bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Koleji, kayyum kapsamında TMSF’nin denetimine girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın genişletilerek sürdürüleceğini kamuoyuna duyurdu.
19:51 22.09.2025 (güncellendi: 20:01 22.09.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding soruşturması kapsamında Doğa Koleji'nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.'ye kayyım atandığını ve şirketin yönetim yetkilerinin TMSF'ye devredildiğini açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding soruşturmasında kara para aklandığına dair kuvvetli şüpheler tespit edilen Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ye kayyum atandığını açıkladı.
Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme uyarınca atanan kayyumla şirketin yönetim organı kararları ve işlemleri TMSF onayına bağlandı veya tüm yetkiler doğrudan TMSF’ye devredildi.
Bu şirket bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Koleji, kayyum kapsamında TMSF’nin denetimine girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın genişletilerek sürdürüleceğini kamuoyuna duyurdu.