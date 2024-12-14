https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/trump-yaz-saati-uygulamasini-kaldirmaliyiz-1091520543.html
Trump: Yaz saati uygulamasını kaldırmalıyız
Trump: Yaz saati uygulamasını kaldırmalıyız
Sputnik Türkiye
Donald Trump, yaptığı paylaşımda yaz saati uygulamasının kaldırılması için Cumhuriyetçi Parti’nin çalışacağını ve sözkonusu uygulamayı maliyetli bulduğunu... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T00:38+0300
2024-12-14T00:38+0300
2024-12-14T00:42+0300
dünya
cumhuriyetçi parti
abd
donald trump
abd
yaz saati
yaz-kış saati uygulaması
yaz saati uygulaması
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda yaz saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini söyledi.Cumhuriyetçi Parti’nin bu uygulamayı ortadan kaldırmak için çalışacağını söyleyen Trump, yaz saati uygulamasının 'küçük ama etkili' bir kitlesi olsa bile, ABD için pahalıya mal olduğunu ve aynı zamanda rahatsız edici olduğunu ifade etti.Trump, açıklamasında şu ifadelerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/abd-basini-trumpin-ekibi-beyaz-saray-ve-kiev-yetkilileriyle-gorusmeler-yapti-1091519385.html
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cumhuriyetçi parti, abd, donald trump, abd, yaz saati, yaz-kış saati uygulaması, yaz saati uygulaması
cumhuriyetçi parti, abd, donald trump, abd, yaz saati, yaz-kış saati uygulaması, yaz saati uygulaması
Trump: Yaz saati uygulamasını kaldırmalıyız
00:38 14.12.2024 (güncellendi: 00:42 14.12.2024)
Donald Trump, yaptığı paylaşımda yaz saati uygulamasının kaldırılması için Cumhuriyetçi Parti’nin çalışacağını ve sözkonusu uygulamayı maliyetli bulduğunu söyledi.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda yaz saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini söyledi.
Cumhuriyetçi Parti’nin bu uygulamayı ortadan kaldırmak için çalışacağını söyleyen Trump, yaz saati uygulamasının 'küçük ama etkili' bir kitlesi olsa bile, ABD için pahalıya mal olduğunu ve aynı zamanda rahatsız edici olduğunu ifade etti.
Trump, açıklamasında şu ifadelerde bulundu:
"Cumhuriyetçi Parti, küçük ama güçlü bir destekçi kitlesi bulunan fakat olmaması gereken Yaz Saati Uygulaması'nı kaldırmak için elinden geleni yapacak. Yaz Saati Uygulaması rahatsız edici ve ulusumuza büyük maliyetler getiriyor."