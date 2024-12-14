https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/trump-yaz-saati-uygulamasini-kaldirmaliyiz-1091520543.html

Trump: Yaz saati uygulamasını kaldırmalıyız

Trump: Yaz saati uygulamasını kaldırmalıyız

Sputnik Türkiye

Donald Trump, yaptığı paylaşımda yaz saati uygulamasının kaldırılması için Cumhuriyetçi Parti’nin çalışacağını ve sözkonusu uygulamayı maliyetli bulduğunu... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T00:38+0300

2024-12-14T00:38+0300

2024-12-14T00:42+0300

dünya

cumhuriyetçi parti

abd

donald trump

abd

yaz saati

yaz-kış saati uygulaması

yaz saati uygulaması

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda yaz saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini söyledi.Cumhuriyetçi Parti’nin bu uygulamayı ortadan kaldırmak için çalışacağını söyleyen Trump, yaz saati uygulamasının 'küçük ama etkili' bir kitlesi olsa bile, ABD için pahalıya mal olduğunu ve aynı zamanda rahatsız edici olduğunu ifade etti.Trump, açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/abd-basini-trumpin-ekibi-beyaz-saray-ve-kiev-yetkilileriyle-gorusmeler-yapti-1091519385.html

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