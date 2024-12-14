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Trump: Yaz saati uygulamasını kaldırmalıyız
Trump: Yaz saati uygulamasını kaldırmalıyız
Sputnik Türkiye
Donald Trump, yaptığı paylaşımda yaz saati uygulamasının kaldırılması için Cumhuriyetçi Parti’nin çalışacağını ve sözkonusu uygulamayı maliyetli bulduğunu... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
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yaz-kış saati uygulaması
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda yaz saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini söyledi.Cumhuriyetçi Parti’nin bu uygulamayı ortadan kaldırmak için çalışacağını söyleyen Trump, yaz saati uygulamasının 'küçük ama etkili' bir kitlesi olsa bile, ABD için pahalıya mal olduğunu ve aynı zamanda rahatsız edici olduğunu ifade etti.Trump, açıklamasında şu ifadelerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/abd-basini-trumpin-ekibi-beyaz-saray-ve-kiev-yetkilileriyle-gorusmeler-yapti-1091519385.html
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cumhuriyetçi parti, abd, donald trump, abd, yaz saati, yaz-kış saati uygulaması, yaz saati uygulaması
cumhuriyetçi parti, abd, donald trump, abd, yaz saati, yaz-kış saati uygulaması, yaz saati uygulaması

Trump: Yaz saati uygulamasını kaldırmalıyız

00:38 14.12.2024 (güncellendi: 00:42 14.12.2024)
© AP Photo / Matt SlocumTrump
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Matt Slocum
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Donald Trump, yaptığı paylaşımda yaz saati uygulamasının kaldırılması için Cumhuriyetçi Parti’nin çalışacağını ve sözkonusu uygulamayı maliyetli bulduğunu söyledi.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda yaz saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini söyledi.
Cumhuriyetçi Parti’nin bu uygulamayı ortadan kaldırmak için çalışacağını söyleyen Trump, yaz saati uygulamasının 'küçük ama etkili' bir kitlesi olsa bile, ABD için pahalıya mal olduğunu ve aynı zamanda rahatsız edici olduğunu ifade etti.
Trump, açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

"Cumhuriyetçi Parti, küçük ama güçlü bir destekçi kitlesi bulunan fakat olmaması gereken Yaz Saati Uygulaması'nı kaldırmak için elinden geleni yapacak. Yaz Saati Uygulaması rahatsız edici ve ulusumuza büyük maliyetler getiriyor."

President-elect Donald Trump arrives to speak at a meeting of the House GOP conference, Wednesday, Nov. 13, 2024, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
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