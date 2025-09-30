https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/filistin-yonetimi-trumpin-gazzede-ateskes-saglama-cabalarini-memnuniyetle-karsiladi-1099774487.html

Filistin Yönetimi, Trump'ın Gazze'de ateşkes sağlama çabalarını memnuniyetle karşıladı

Filistin Yönetimi, Trump'ın Gazze'de ateşkes sağlama çabalarını memnuniyetle karşıladı

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Trump'ın Gazze planı maddelerini yayınladı. Filistin Ulusal Yönetimi, Gazze’de ateşkes sağlama yönündeki çabaları nedeniyle ABD Başkanı Donald... 30.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-30T04:35+0300

2025-09-30T04:35+0300

2025-09-30T04:35+0300

dünya

abd

gazze

filistin yönetimi

filistin devleti

i̇srail

i̇srail-filistin

hamas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099550510_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_87ae7f5b28a7881dac4cd79204d4b9b1.jpg

Filistin Ulusal Yönetimi (FNA), ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlama çabalarını memnuniyetle karşıladı ve çatışmayı sona erdirmek için çalışmaya olan bağlılığını yineledi.Hükümet yaptığı açıklamada, "Filistin Devleti, Başkan Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme yönündeki samimi ve proaktif çabalarını memnuniyetle karşılıyor ve barışa giden bir yol bulma becerisine olan güvenini ifade ediyor. Ayrıca, bölgede barışı sağlamada Amerika Birleşik Devletleri ile ortaklık kurmanın önemini vurguluyor. Gazze'deki savaşı kapsamlı bir anlaşma yoluyla sona erdirmek için Amerika Birleşik Devletleri, bölge ülkeleri ve ortaklarıyla birlikte çalışma konusundaki ortak kararlılığını yineliyor." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/trumpin-gazze-planina-hamastan-aciklama-plan-bize-bildirilmedi-ve-icerdigi-hukumler-israil-1099771022.html

gazze

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, gazze, filistin yönetimi, filistin devleti, i̇srail, i̇srail-filistin, hamas