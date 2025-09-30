https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/filistin-yonetimi-trumpin-gazzede-ateskes-saglama-cabalarini-memnuniyetle-karsiladi-1099774487.html
Filistin Yönetimi, Trump'ın Gazze'de ateşkes sağlama çabalarını memnuniyetle karşıladı
Filistin Yönetimi, Trump'ın Gazze'de ateşkes sağlama çabalarını memnuniyetle karşıladı
30.09.2025
Filistin Ulusal Yönetimi (FNA), ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlama çabalarını memnuniyetle karşıladı ve çatışmayı sona erdirmek için çalışmaya olan bağlılığını yineledi.Hükümet yaptığı açıklamada, "Filistin Devleti, Başkan Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme yönündeki samimi ve proaktif çabalarını memnuniyetle karşılıyor ve barışa giden bir yol bulma becerisine olan güvenini ifade ediyor. Ayrıca, bölgede barışı sağlamada Amerika Birleşik Devletleri ile ortaklık kurmanın önemini vurguluyor. Gazze'deki savaşı kapsamlı bir anlaşma yoluyla sona erdirmek için Amerika Birleşik Devletleri, bölge ülkeleri ve ortaklarıyla birlikte çalışma konusundaki ortak kararlılığını yineliyor." dedi.
Beyaz Saray Trump'ın Gazze planı maddelerini yayınladı. Filistin Ulusal Yönetimi, Gazze’de ateşkes sağlama yönündeki çabaları nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’a destek verdi.
Filistin Ulusal Yönetimi (FNA), ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlama çabalarını memnuniyetle karşıladı ve çatışmayı sona erdirmek için çalışmaya olan bağlılığını yineledi.
Hükümet yaptığı açıklamada, "Filistin Devleti, Başkan Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme yönündeki samimi ve proaktif çabalarını memnuniyetle karşılıyor ve barışa giden bir yol bulma becerisine olan güvenini ifade ediyor. Ayrıca, bölgede barışı sağlamada Amerika Birleşik Devletleri ile ortaklık kurmanın önemini vurguluyor. Gazze'deki savaşı kapsamlı bir anlaşma yoluyla sona erdirmek için Amerika Birleşik Devletleri, bölge ülkeleri ve ortaklarıyla birlikte çalışma konusundaki ortak kararlılığını yineliyor." dedi.