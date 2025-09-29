Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/trumpin-gazze-planina-hamastan-aciklama-plan-bize-bildirilmedi-ve-icerdigi-hukumler-israil-1099771022.html
Trump'ın Gazze planına Hamas'tan açıklama: 'Plan bize bildirilmedi ve içerdiği hükümler İsrail vizyonuna yakın'
Trump'ın Gazze planına Hamas'tan açıklama: 'Plan bize bildirilmedi ve içerdiği hükümler İsrail vizyonuna yakın'
Beyaz Saray tarafından Trump'ın Gazze planının açıklanmasının ardından Hamas, planın daha evvel bildirilmediğini ve içeriğin İsrail vizyonuna yakın olduğunu... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
Hamas lideri Mahmud Mardavi, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun açıklamalarının ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Yaptığı açıklamada Mardavi, planın daha önce Hamas tarafına bildirilmediğini ve içeriğin 'İsrail vizyonuna yakın' olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
ortadoğu, i̇srail, filistin, gazze, hamas
Beyaz Saray tarafından Trump'ın Gazze planının açıklanmasının ardından Hamas, planın daha evvel bildirilmediğini ve içeriğin İsrail vizyonuna yakın olduğunu söyledi.
Hamas lideri Mahmud Mardavi, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun açıklamalarının ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yaptığı açıklamada Mardavi, planın daha önce Hamas tarafına bildirilmediğini ve içeriğin 'İsrail vizyonuna yakın' olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

Trump'ın planı henüz bize veya herhangi bir Filistinli tarafa ulaşmadı. Trump'ın planı açıklanmadan önce bize bildirilmedi ve içerdiği hükümler İsrail vizyonuna yakın. Yaşananlar, uluslararası ivmeyi ve Filistin devletinin tanınmasını engelleme girişimidir. Trump'ın planında duyurulanlar belirsiz ve garanti değil. Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını içermeyen ve onları katliamlardan korumayan hiçbir öneriyi kabul etmeyeceğiz

