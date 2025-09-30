https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/endonezyada-6-buyuklugunde-deprem-1099806569.html
Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem
Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Endonezya’nın Kalianget bölgesinin güneydoğu açıklarında bu sabah 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T21:13+0300
2025-09-30T21:13+0300
2025-09-30T21:24+0300
dünya
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
deprem son dakika
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) Endonezya’nın Kalianget bölgesinin 32 kilometre güneydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Şu ana kadar deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmedi. Ayrıca yetkililer, tsunami uyarısı yapılmadığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/son-dakika-deprem-haberleri-filipinlerde-69-buyuklugunde-deprem-1099802001.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem
21:13 30.09.2025 (güncellendi: 21:24 30.09.2025)
Endonezya’nın Kalianget bölgesinin güneydoğu açıklarında bu sabah 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) Endonezya’nın Kalianget bölgesinin 32 kilometre güneydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Şu ana kadar deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmedi. Ayrıca yetkililer, tsunami uyarısı yapılmadığını duyurdu.