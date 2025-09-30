Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/endonezyada-6-buyuklugunde-deprem-1099806569.html
Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem
Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Endonezya’nın Kalianget bölgesinin güneydoğu açıklarında bu sabah 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T21:13+0300
2025-09-30T21:24+0300
dünya
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
deprem son dakika
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) Endonezya’nın Kalianget bölgesinin 32 kilometre güneydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Şu ana kadar deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmedi. Ayrıca yetkililer, tsunami uyarısı yapılmadığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/son-dakika-deprem-haberleri-filipinlerde-69-buyuklugunde-deprem-1099802001.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem

21:13 30.09.2025 (güncellendi: 21:24 30.09.2025)
Deprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
Abone ol
Endonezya’nın Kalianget bölgesinin güneydoğu açıklarında bu sabah 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) Endonezya’nın Kalianget bölgesinin 32 kilometre güneydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Şu ana kadar deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmedi. Ayrıca yetkililer, tsunami uyarısı yapılmadığını duyurdu.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
YAŞAM
Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem: En az 5 kişi hayatını kaybetti
18:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала