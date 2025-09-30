https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/diyarbakirda-temizlemek-icin-girdikleri-su-kuyusunda-zehirlenen-4-kisi-hayatini-kaybetti-1099805664.html
Diyarbakır'da temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri derinliği 15 metre olan su kuyusunda zehirlenen 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çermik'te Petekkaya Mahallesi'nde isimleri Mehmet olan 33 ve 35 yaşlarında 2 kişiyle, 35 yaşındaki Hanifi Yeşilyaprak ve 18 yaşındaki Kemal Karabağ temizlemek için girdikleri su kuyusundan uzun süre çıkmadı.Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Etrafı taşlarla örülü ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2.5 metre, derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren kurtarma ekipleri 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
diyarbakır
20:16 30.09.2025 (güncellendi: 20:32 30.09.2025)
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri derinliği 15 metre olan su kuyusunda zehirlenen 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerden birinin 18 yaşında olduğu öğrenildi.
Çermik'te Petekkaya Mahallesi'nde isimleri Mehmet olan 33 ve 35 yaşlarında 2 kişiyle, 35 yaşındaki Hanifi Yeşilyaprak ve 18 yaşındaki Kemal Karabağ temizlemek için girdikleri su kuyusundan uzun süre çıkmadı.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Etrafı taşlarla örülü ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2.5 metre, derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren kurtarma ekipleri 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.