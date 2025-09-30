https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/diyarbakirda-temizlemek-icin-girdikleri-su-kuyusunda-zehirlenen-4-kisi-hayatini-kaybetti-1099805664.html

Diyarbakır'da temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri derinliği 15 metre olan su kuyusunda zehirlenen 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını... 30.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-30T20:16+0300

2025-09-30T20:16+0300

2025-09-30T20:32+0300

dünya

diyarbakır

afad

türkiye

kuyu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099806133_0:416:861:900_1920x0_80_0_0_f799604ee8ed946c77aa66928cb4b7bc.jpg

Çermik'te Petekkaya Mahallesi'nde isimleri Mehmet olan 33 ve 35 yaşlarında 2 kişiyle, 35 yaşındaki Hanifi Yeşilyaprak ve 18 yaşındaki Kemal Karabağ temizlemek için girdikleri su kuyusundan uzun süre çıkmadı.Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Etrafı taşlarla örülü ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2.5 metre, derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren kurtarma ekipleri 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/define-avi-faciayla-bitti-iddiasi-1-kisi-hayatini-kaybetti-iki-kisi-hastanede-1099802344.html

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diyarbakır, afad, türkiye, kuyu