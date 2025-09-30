Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/diyarbakirda-temizlemek-icin-girdikleri-su-kuyusunda-zehirlenen-4-kisi-hayatini-kaybetti-1099805664.html
Diyarbakır'da temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri derinliği 15 metre olan su kuyusunda zehirlenen 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T20:16+0300
2025-09-30T20:32+0300
dünya
diyarbakır
afad
türkiye
kuyu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099806133_0:416:861:900_1920x0_80_0_0_f799604ee8ed946c77aa66928cb4b7bc.jpg
Çermik'te Petekkaya Mahallesi'nde isimleri Mehmet olan 33 ve 35 yaşlarında 2 kişiyle, 35 yaşındaki Hanifi Yeşilyaprak ve 18 yaşındaki Kemal Karabağ temizlemek için girdikleri su kuyusundan uzun süre çıkmadı.Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Etrafı taşlarla örülü ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2.5 metre, derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren kurtarma ekipleri 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/define-avi-faciayla-bitti-iddiasi-1-kisi-hayatini-kaybetti-iki-kisi-hastanede-1099802344.html
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099806133_0:335:861:981_1920x0_80_0_0_7f6058eec515085a639870e227ba0568.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
diyarbakır, afad, türkiye, kuyu
diyarbakır, afad, türkiye, kuyu

Diyarbakır'da temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti

20:16 30.09.2025 (güncellendi: 20:32 30.09.2025)
© AA / Bilal Çelikten Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti
 Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
© AA / Bilal Çelikten
Abone ol
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri derinliği 15 metre olan su kuyusunda zehirlenen 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerden birinin 18 yaşında olduğu öğrenildi.
Çermik'te Petekkaya Mahallesi'nde isimleri Mehmet olan 33 ve 35 yaşlarında 2 kişiyle, 35 yaşındaki Hanifi Yeşilyaprak ve 18 yaşındaki Kemal Karabağ temizlemek için girdikleri su kuyusundan uzun süre çıkmadı.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Etrafı taşlarla örülü ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2.5 metre, derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren kurtarma ekipleri 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
TÜRKİYE
Define avı faciayla bitti iddiası: 1 kişi hayatını kaybetti, iki kişi hastanede
18:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала